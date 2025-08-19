اطلاعیه قطعی آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود آب در مخازن اصلی کلانشهر تبریز ضمن درخواست مجدد از عموم شهروندان جهت صرفه جویی حداکثری آب به اطلاع ساکنین محترم جاده تهران (حد فاصل میدان بسیج تا سه راهی اهر)، کرکج، شهرک مرزداران، آرپادره سی، خواجه و همچنین خیابان‌های امام (حد فاصل میدان ساعت تا چهارراه آبرسان)، رضا نژاد جنوبی و شمالی، بلوار ۲۹ بهمن تا تقاطع جام جم، هفت تیر، بیلانکوه غربی و شرقی و کوچه روشن می‌رساند آب مناطق فوق در ساعات ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ مواجه با کمبود فشار یا قطعی خواهد شد بنابراین ضمن عذرخواهی از مشترکین واقع در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.