به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله ملکی صبح شنبه در آئین تجلیل از اصحاب رسانه و فعالان انتظامی استان فارس، گفت: نگاه ما به شما دوستان به عنوان یک همراه و یار است که سختی کار انتظامی را به خوبی درک می‌کنید. شما خبرنگاران در بسیاری از صحنه‌ها، حتی پیش از حضور پلیس، در حوادث حضور یافته و روایتگر واقعیت‌ها بوده‌اید.

وی با تبریک روز خبرنگار به تمامی فعالان این عرصه، بر نقش کلیدی رسانه‌ها در ارتقای آگاهی جامعه و برقراری نظم و امنیت تاکید کرد و ادامه داد: موفقیت پلیس در اجرای ماموریت‌هایش، تنها با همراهی مردم و به ویژه شما اصحاب رسانه امکان‌پذیر است.

فرمانده انتظامی فارس در ادامه به تشریح اولویت‌های انتظامی استان در سال جاری پرداخت و مبارزه بی‌امان با قاچاق کالا و سازمان‌یافته، برخورد با سوداگران مواد مخدر و خرده‌فروشان، مقابله با خودروهای شوتی و تغییر وضعیت یافته، و همچنین انضباط ترافیکی و کاهش تلفات جاده‌ای را از جمله این اولویت‌ها برشمرد.

سردار ملکی گفت: با همکاری رسانه‌ها، شاهد دستیابی به اهداف تعیین شده در این حوزه باشیم.

فرمانده انتظامی فارس ضمن ابراز خوشحالی از دیدار با اصحاب رسانه، قول پیگیری و برگزاری جلسات مستمر با حضور مسئولان انتظامی استان را داد تا ارتباط مؤثرتر و نزدیک‌تری بین پلیس و رسانه‌ها برقرار شود.