از دل سنگ تا دل مردم؛ لزوم توسعه معادن با تکیه بر مسئولیت اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر شنبه در پنجمین کارگروه امور زیربنایی استان، با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان، بیان کرد: مسئولیت اجتماعی معادن باید با هماهنگی شورای معادن محقق شود و بر اساس نیاز هر شهرستان، پروژههایی تعریف شود که واقعاً برای مردم مفید باشد.
وی با بیان اینکه مصوبات و خروجی جلسات باید مطابق قانون و بیشتر به نفع مردم باشد، افزود: باید برای توسعه استان، به صورت تیمی و با فکر و برنامهریزی صحیح عمل کنیم.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه پایان سال مالی در خراسان جنوبی نزدیک است، گفت: تا پایان مرداد ماه باید جذب اعتبارات انجام شود تا در راستای توسعه استان بهرهبرداری شود.
هاشمی با تاکید بر استفاده مدیران از پتانسیلهای مختلف از جمله مجمع نمایندگان استان، اظهار داشت: فرصتهای خوبی برای جذب اعتبارات از وزارتخانهها داریم که ما باید از این فرصتها به نحو شایسته استفاده کنیم و با وحدت و صمیمیت برای توسعه استان گام برداریم.
