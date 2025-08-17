به گزارش خبرنگار مهر، عباس عبادی، روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در سالن کنفرانس وزارت بهداشت برگزار شد، در ابتدا به ارائه گزارشی از وضعیت پرستاری در کشور پرداخت و در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی گفت: فلسفه حوزه پرستاری، در راستای کاهش آلام مردم از طریق پیشگیری و مراقبت مناسب است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: در آغاز دولت چهاردهم، حجم مطالبات کادر سلامت به طور میانگین ۱۲ ماه بود و شاهد اعتراضاتی بودیم که در حال حاضر، با یک شیب قابل قبولی به ۶ ماه رسیده است. اکثر دانشگاه‌ها تلاش می‌کنند با تأخیر کم نسبت به حقوق، اضافه کاری نیروهای پرستاری را پرداخت کنند.

عبادی ادامه داد: فرمول اضافه کاری پرستاران در دولت چهاردهم اصلاح شد و به ۲.۵ برابر در ساعت افزایش پیدا کرد.

وی در واکنش به افزایش ظرفیت پرستاری برای جبران کمبود پرستار، گفت: کمبود پرستار داریم و شکی در این مهم نیست.

معاون وزیر بهداشت افزود: ما هدررفت نیروی انسانی داریم و می‌بایست در نگهداشت نیروها تلاش کنیم. ضمن اینکه باید بپذیریم حرفه پرستاری یک حرفه حاکمیتی است.

عبادی اظهار داشت: در شرایط کنونی، هزینه تربیت یک نیروی پرستاری عدد بسیار بزرگی است و اگر نصف این هزینه به حقوق همکاران اضافه کنیم، دلیلی برای مهاجرت و ترک کار نداریم.

وی افزود: پرستاران در احساس امنیت روانی مردم، نقش بسیار مهمی دارند و اذعان می‌کنم در نگهداشت نیروهای پرستاری دچار ضعف بوده‌ایم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، با اشاره به استاندارد تخت بیمارستانی به پرستار که در ایران ۱.۸ نیرو برای هر تخت تعریف شده است، ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۰ هزار نفر کمبود نیروی پرستاری داریم.

وی گفت: در بحث کمبود پرستار، دچار پارادوکس نیروی پرستاری هستیم؛ به طوری که هم کمبود داریم، هم پرستار بیکار داریم. یعنی، در یک استان مثل تهران، شرایط نیروی پرستاری با دیگر استان‌ها متفاوت است و همین مسئله باعث مغایرت در عدالت شده است.

عبادی اظهار داشت: باید جاذبه لازم برای ماندگاری نیروهای پرستاری در هر نقطه از کشور فراهم شود.

وی افزود: یکی دیگر از چالش‌های حوزه پرستاری، کمبود پرستار آقا نسبت به خانم است که دچار کمبود نیرو در برخی از مناطق شده‌ایم.

عبادی به تأمین مسکن برای نگهداشت نیروهای پرستاری اشاره کرد و گفت: طرحی در دستور کار شورای معاونین وزارت بهداشت قرار دارد که مشکل اسکان نیروهای پرستاری حل شود.

وی افزود: مشکل مسکن و معیشت حل شود، شرایط پرستاری در کشور بهبود خواهد یافت.

عبادی ادامه داد: عدد ۵۰ هزار پرستار بیکار، مبنا ندارد و فقط یک تخمین است؛ اما، آنچه مسلم است در نگهداشت نیروهای پرستاری دچار کم کاری بوده‌ایم.

وی در واکنش به رفتار نامناسب با نیروهای پرستاری در مراکز درمانی به ویژه در بیمارستان‌های خصوصی، گفت: خشونت‌های شغلی عمومیت دارد و گاهی اوقات شاهد برخورد نامناسب از سوی مدیران با نیروها هستیم که نکوهیده است.

عبادی درباره مدارس بهیاری نیز افزود: ما یعنی معاونت پرستاری وزارت بهداشت با مدارس بهیاری مخالفیم ولی شاکله وزارتخانه برای جبران کمبود پرستار، موافق توسعه این مدارس است.

وی گفت: سال گذشته ۱۹۰۰ نفر بازنشسته شدند و ۲۰۵۰ نفر از حرفه پرستاری خارج شدند که نشان می‌دهد با این تعداد استخدام، مشکل کمبود نیروی پرستاری حل نمی‌شود.

عبادی درباره روند مهاجرت پرستاران اظهار داشت: در پرستاری شاهد کاهش ۳۵ درصدی تقاضا بوده‌ایم که دلایل مختلفی داشته است.

وی درباره روند پرداخت فوق‌العاده خاص نیز گفت: حداکثر امتیاز به گروه‌هایی تعلق می‌گیرد که از استرس و فشار کاری بیشتری برخوردارند.

عبادی اظهار داشت: گروه پرستاری تقریباً ۲۱۳ هزار نفر است که مشغول کار در بالین هستند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سیاست‌های معاونت پرستاری وزارت بهداشت در قبال پرستاران، گفت: وظیفه معاونت پرستاری ارتقای کیفیت خدمات پرستاری از طریق توانمندسازی نیروهای پرستاری است.

عبادی ادامه داد: ما وزارتخانه‌ای داریم که تکلیف آن مشخص است و برای همه معاونت‌ها یکسان است.

وی افزود: موضوعات صنفی در حوزه پرستاری بر عهده سازمان نظام پرستاری و انجمن‌های پرستاری است.

عبادی اظهار داشت: مدل حمایت ما با مدل حمایت صنف، تفاوت دارد و ما دنبال ارتقای سطح کیفی خدمات پرستاری هستیم و مرزبندی داریم.