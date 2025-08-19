دنیامالی: نتایج اخیر کاراته نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیون های ورزشی در نشست مشترک با مسئولان فدراسیون کاراته که احمد دنیامالی وزیر ورزش هم در آن حضور داشت، به بررسی وضعیت این رشته برای بازی های آسیایی جوانان و بازی های اسلامی پرداخت.

فدراسیون کاراته برای بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض نیز پیش بینی هایی را دارد. کارشناسان کاراته دستیابی بانوان به مدال طلا را خیلی محتمل تر از مردان می بینند. هر چند که در بخش مردان هم امیدواری برای کسب یک عنوان قهرمانی را نیز دارند.

بر اساس صحبت های رئیس فدراسیون کاراته، مطمئنا اعضای کادر فنی تیم های ملی کاراته در هر دو بخش مردان و زنان (کومیته و کاتا) با تغییرات مواجه خواهد شد.

افت رنکینگ کاراته کاران، مدال آوری سینوسی این رشته در سال های اخیر، تامین زیرساخت مناسب از دیگر مواردی بود که مسئولان این فدراسیون به عنوان دغدغه های حال حاضر این رشته مطرح کردند.

احمد دنیامالی در پایان این جلسه خاطرنشان کرد: همه ما می دانیم کاراته جزو رشته های تمام عیار و برجسته است. کاراته با همه افت و خیزهای مدیریتی که داشته همیشه افتخارآفرین بوده و سبد مدالی ورزش کشور را پر کرده است. ما قبل از هر چیز در کاراته نیاز به آرامش داریم. خانواده کاراته باید از جنجال و حاشیه دوری کنند تا بتوانند این ورزش را به جایگاه اصلی خودش برسانند.

وی با اشاره به مباحث فنی در این رشته تصریح کرد: لیگ کاراته باید منسجم و قوی شود. باید یک دیسیپلین قوی بر این رشته حاکم شود تا از آمار آسیب دیدگی ملی پوشان کاسته شود. نتایجی که اخیرا ملی پوشان در میادین بین المللی به دست آورده اند، نگران کننده است. نباید بردهایمان میلیمتری و باخت هایمان بافاصله باشد. هنر مدیریت این است که رفتار سینوسی را به رفتار خطی تبدیل کند. از تیم مدیریت جدید انتظار می رود هر چه سریعتر نسبت به برطرف کردن این نقاط ضعف اقدام کنند. منابع اسپانسرینگ در ایجاد زیرساخت ها هزینه شود تا بتوانید به فضای ورزشی این رشته اضافه کنید.

وزیر ورزش و جوانان در پایان از زحمات سید حسن طباطبایی و مزدا صوفی که پیش از این ریاست و سرپرستی فدراسیون کاراته را بر عهده داشتند، تشکر کرد.