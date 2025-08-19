هفتمین سهمیه کاراته ایران برای مسابقات جهانی/ «مسکینی» مسافر مصر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام فدراسیون جهانی کاراته (WKF)، علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلوگرم سهمیه (جایگزین کشور میزبان) را از آن خود کرد.

مسابقات قهرمانی جهان ۶ تا ۹ آذرماه (۲۷ تا ۳۰ نوامبر) در قاهره مصر برگزار می‌شود. تاکنون در بخش بانوان سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم، فاطمه سعادتی در وزن ۵۵- کیلوگرم (با سهمیه قاره‌ای) و آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم (بر اساس رده بندی جهانی) و در بخش مردان نیز مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم (با سهمیه قاره‌ای)، مهدی خدابخشی در وزن ۸۴- کیلوگرم (بر اساس رده بندی جهانی) و صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم (سهمیه جایگزین کشور میزبان) جواز حضور در این پیکارها را به دست آورده‌اند.

خبرگزاری مهر در گزارشی که پیرامون وضعیت کاراته و رویدادهای پیش روی آن منتشر کرده بود، با بررسی شرایط حضور تیم ملی کاراته در رقابت‌های مصر از تأیید سهمیه علی مسکینی خبر داده بود.