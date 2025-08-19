  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

هفتمین سهمیه کاراته ایران برای مسابقات جهانی/ «مسکینی» مسافر مصر شد

هفتمین سهمیه کاراته ایران برای مسابقات جهانی/ «مسکینی» مسافر مصر شد

فدراسیون جهانی کاراته با ارسال نامه ای به تهران هفتمین سهمیه ایران برای مسابقات قهرمانی جهان در مصر را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام فدراسیون جهانی کاراته (WKF)، علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلوگرم سهمیه (جایگزین کشور میزبان) را از آن خود کرد.

مسابقات قهرمانی جهان ۶ تا ۹ آذرماه (۲۷ تا ۳۰ نوامبر) در قاهره مصر برگزار می‌شود. تاکنون در بخش بانوان سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم، فاطمه سعادتی در وزن ۵۵- کیلوگرم (با سهمیه قاره‌ای) و آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم (بر اساس رده بندی جهانی) و در بخش مردان نیز مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم (با سهمیه قاره‌ای)، مهدی خدابخشی در وزن ۸۴- کیلوگرم (بر اساس رده بندی جهانی) و صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم (سهمیه جایگزین کشور میزبان) جواز حضور در این پیکارها را به دست آورده‌اند.

خبرگزاری مهر در گزارشی که پیرامون وضعیت کاراته و رویدادهای پیش روی آن منتشر کرده بود، با بررسی شرایط حضور تیم ملی کاراته در رقابت‌های مصر از تأیید سهمیه علی مسکینی خبر داده بود.

کد خبر 6563261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها