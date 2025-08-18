رویدادهای مهم پیش روی کاراته ایران/ انتخاب کادر فنی اولویت رهنما باشد

به گزارش خبرنگار مهر، در فرمت جدید فدراسیون جهانی کاراته مسابقات قهرمانی جهان در دو بخش تیمی و انفرادی به صورت مجزا برگزار خواهد شد. مسابقات تیمی سال گذشته تحت عنوان جام جهانی برگزار شد که تیم کشورمان در «پامپلونا» اسپانیا عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد. رقابت‌های انفرادی قهرمانی جهان ۶ تا ۸ آذر سال جاری در مصر برگزار می‌شود و کشورها باید سهمیه لازم را برای حضور در این رقابت‌ها کسب کنند.

بر اساس خبری که روز ۲۶ مرداد از سوی فدراسیون منتشر شد، کاراته کشورمان تاکنون موفق به کسب ۶ سهمیه شده است. سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم، فاطمه سعادتی در وزن ۵۵- کیلوگرم و آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم در بخش بانوان، مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم، مهدی خدابخشی در وزن ۸۴- کیلوگرم و صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته کاهایی هستند که تاکنون سهمیه مبارزه روی تاتامی جهانی مصر را کسب کرده اند.

علی مسکین هم در وزن ۶۰- کیلوگرم پس از پایان مسابقات قهرمانی آفریقا و مشخص شدن لیست نهایی ثبت نام‌ها سهمیه کسب خواهد کرد و به زودی به صورت رسمی از سوی فدراسیون جهانی اعلام خواهد شد. ولی در کاتای انفرادی مردان و زنان، اوزان ۶۸- کیلوگرم زنان و ۶۷- کیلوگرم مردان نمایندگان کشورمان باید به رقابت‌های انتخابی اعزام شوند.

مسابقات انتخابی قهرمانی جهان ۲۵ تا ۲۷ مهرماه به میزبانی فرانسه در پاریس برگزار خواهد شد. کشورها برای کسب و یا تکمیل سهمیه‌های خود باید در این رقابت‌ها به میدان بروند. نکته مهم اینکه سهمیه‌های کسب شده به نام ورزشکار است و کشورها اجازه ندارند کاراته کایی که سهمیه اخذ کرده را تغییر دهند. در غیر این صورت ورزشکار جایگزین باید در فرانسه به دنبال سهمیه باشد.

سهمیه بندی مسابقات قهرمانی جهان به آن معناست که فدراسیون جهانی به دنبال بالا بردن کیفیت رقابت‌های جهانی است. به عبارت دیگر تاتامی که قرار است دهه اول آذر در قاهره پهن شود میدانی برای رقابت بهترین‌های دنیاست. مسابقاتی سخت، جذاب و دیدنی اما با کیفیت که طلب می‌کند نمایندگان کشورمان با آمادگی بالا راهی این مسابقات شوند.

بر همین اساس مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته باید اولویت اول خود را به انتخاب کادر فنی اختصاص دهد تا زمان از دست نرفته و بتوانند نفرات خود را انتخاب و آماده کنند. ضمن اینکه در فاصله اندکی تیم ملی باید دو رویداد مهم بازی‌های کشورهای اسلامی و قهرمانی جهان را تجربه کند. این موضوع هم مزید بر علت است تا مربیان تیم ملی هر چه زودتر انتخاب و معرفی شوند.