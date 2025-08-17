  1. استانها
دادستان فومن:

دستور فوری برای ساماندهی سگ‌های ولگرد؛ با ترک فعل‌ها برخورد می شود

فومن- دادستان عمومی و انقلاب فومن با صدور دستوری فوری برای ساماندهی سگ‌های ولگرد در شهرستان گفت: دستگاه‌های متولی ۳۰ روز مهلت دارند تا به صورت مقتضی نسبت به جمع‌آوری سگ‌ها اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد اصیلی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با صدور دستوری فوری نسبت به ساماندهی سگ‌های ولگرد اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی متولی ۳۰ روز مهلت دارند تا به صورت مقتضی نسبت به جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب اقدام کنند.

وی در این دستور بر ضرورت اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه و انجام تکالیف قانونی در زمینه جمع‌آوری سگ‌های ولگرد تأکید کرد و به دستگاه‌های اجرایی شهرستان هشدار داد.

اصیلی شهرداران و دهیاران را موظف کرد تا در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در سطح شهر و روستا اقدام کنند تا سلامت و امنیت شهروندان حفظ شود.

دادستان فومن همچنین خواستار نظارت جدی رئیس اتاق اصناف شهرستان بر فعالیت واحدهای صنفی شد و تأکید کرد: نگهداری و مالکیت سگ در مکان‌های عمومی از جمله رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها برخلاف مقررات بهداشتی است و با واحدهای متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: سگ‌گردانی در مکان‌های عمومی توسط مسافرین و مالکان سگ موجب ایجاد وحشت در بین مردم و اخلال در نظم عمومی شده است؛ بنابراین شهرداری، شبکه بهداشت و درمان، حفاظت محیط زیست و سایر ادارات متولی باید نسبت به اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه و انجام تکالیف قانونی خود به صورت فوری اقدام کنند.

دادستان شهرستان فومن در پایان هشدار داد: در صورت ترک فعل دستگاه‌های مربوط به ساماندهی سگ‌های ولگرد، این دستگاه‌ها تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

