به گزارش خبرنگار مهر، حامد اصیلی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانهها با صدور دستوری فوری نسبت به ساماندهی سگهای ولگرد اظهار کرد: دستگاههای اجرایی متولی ۳۰ روز مهلت دارند تا به صورت مقتضی نسبت به جمعآوری سگهای بلاصاحب اقدام کنند.
وی در این دستور بر ضرورت اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه و انجام تکالیف قانونی در زمینه جمعآوری سگهای ولگرد تأکید کرد و به دستگاههای اجرایی شهرستان هشدار داد.
اصیلی شهرداران و دهیاران را موظف کرد تا در اسرع وقت نسبت به جمعآوری سگهای ولگرد در سطح شهر و روستا اقدام کنند تا سلامت و امنیت شهروندان حفظ شود.
دادستان فومن همچنین خواستار نظارت جدی رئیس اتاق اصناف شهرستان بر فعالیت واحدهای صنفی شد و تأکید کرد: نگهداری و مالکیت سگ در مکانهای عمومی از جمله رستورانها و کافیشاپها برخلاف مقررات بهداشتی است و با واحدهای متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
وی در ادامه افزود: سگگردانی در مکانهای عمومی توسط مسافرین و مالکان سگ موجب ایجاد وحشت در بین مردم و اخلال در نظم عمومی شده است؛ بنابراین شهرداری، شبکه بهداشت و درمان، حفاظت محیط زیست و سایر ادارات متولی باید نسبت به اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه و انجام تکالیف قانونی خود به صورت فوری اقدام کنند.
دادستان شهرستان فومن در پایان هشدار داد: در صورت ترک فعل دستگاههای مربوط به ساماندهی سگهای ولگرد، این دستگاهها تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
