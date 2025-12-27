اصیلی: ساماندهی سد معبر باید بدون تعارف و با اخطار قانونی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد اصیلی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه فومن با تأکید بر اهمیت اولویت بندی مشکلات، گفت: تمام موضوعاتی که مطرح میشود، به صورت مستمر پیگیری میشوند و ما از حل مسائل شهری و شهرستان حمایت صددرصدی داریم.
وی افزود: مشکلاتی مانند فاضلاب شهری، سد معبر، ساماندهی فروشندگان، تاکسیرانی و مسائل مرتبط با زمین و اراضی ملی، در دستور کار قرار دارد و اقدامات قانونی برای حل آنها در حال اجرا است.
اصیلی با اشاره به مشکلات فاضلاب شهری گفت: این معضل در کل استان گیلان مطرح است و ما بارها تلاش کردهایم پروندهها را بررسی و اعلام جرم کنیم، اما اولویتبندی و هماهنگی دستگاهها لازم است تا به نتیجه برسیم.
ساماندهی و زیباسازی مناطق شهری
وی ادامه داد: مسائل مربوط به سد معبر باید با اخطار و مهلت قانونی توسط شهرداری جمعآوری شود و این اقدامات با همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت نهاد قضائی پیگیری خواهد شد.
اصیلی همچنین درباره مشکلات مربوط به فروشندگان و جانمایی مغازهها بیان کرد: باید مکان مناسبی برای فعالیت فروشندگان مشخص شود تا هم شهر ساماندهی شود و هم کسبوکار مردم با مشکل مواجه نشود.
مدیریت ترافیک و تاکسیرانی
دادستان فومن در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تاکسیرانی و مدیریت ترافیک پرداخت و گفت: شهرداری محل پارک تاکسیها را جانمایی کرده، اما برخی رانندگان خارج از محدوده عمل میکنند که این مشکلات باید با نظارت و برخورد قانونی حل شود.
وی افزود: بخشی از جامعه قانون را رعایت نمیکند و باید هزینههای ناشی از تخلف متناسب اعمال شود. پلیس راهور باید حضور مستمر داشته باشد تا نظم و امنیت ترافیکی برقرار شود.
ارتباط مؤثر با رسانهها
اصیلی به اهمیت تعامل با رسانهها اشاره و بیان کرد: ارتباط تنگاتنگ با خبرنگاران ضروری است و نقد منصفانه مشکلی ندارد لذا میطلبد رسانهها باید با دقت و انصاف مسائل شهرستان را منعکس کنند.
دادستان فومن با تأکید بر اهمیت پروژههای زیربنایی شهرستان گفت: طرح هادی، شهرک صنعتی، ترمینالها و پروژههای برونشهری در حال پیگیری هستند. برخی مشکلات تاریخی وجود داشته که با همکاری مسئولان و مجلس به مرور حل خواهد شد.
وی افزود: برخی زمینها و اراضی ملی در گذشته تصرف شده بودند که با اقدامات قانونی، حقوق عمومی بازگردانده میشود.
اصیلی به موضوعات مرتبط با شهرک صنعتی و گاراژهای برونشهری نیز اشاره کرد و گفت: برخی پروژهها متوقف شده یا کارگران کافی در شهرکها وجود ندارد که این مسائل در حال پیگیری است.
فرهنگسازی و اطلاعرسانی درباره آسیبهای اجتماعی
اصیلی همچنین بر لزوم فرهنگسازی درباره آسیبهای اجتماعی و مواد مخدر تأکید کرد: مضرات مواد مخدر باید به مردم منتقل شود تا جامعه به اندازه کافی نسبت به این معضل آگاهی پیدا کند. نیروهای انتظامی، به ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر، در خط مقدم مقابله با این پدیده قرار دارند.
وی افزود: مواد مخدر نه تنها سلامت جسم و روح افراد را تهدید میکند، بلکه باعث افزایش مشکلات اجتماعی و اختلافات خانوادگی میشود.
اولویتبندی در حل مسائل و پیگیری مستمر
دادستان فومن در پایان تأکید کرد: همه مسائل شهرستان پیگیری میشوند، اما باید اولویتبندی شوند. اجرای همزمان چند پروژه بدون برنامهریزی باعث میشود هیچکدام به نتیجه نرسد. با همکاری دستگاهها، همراهی مردم و رسانهها میتوانیم مشکلات شهری و شهرستان را به سرانجام برسانیم.
وی ادامه داد: مسائل کوچک و بزرگ باید با دقت بررسی شوند و اقدامات قانونی، اجتماعی و فرهنگی باید همزمان اجرا شوند تا شهرستان توسعه پایدار و مدیریت بهتر منابع را تجربه کند.
نظر شما