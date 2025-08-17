کاهش کیفیت پوشش ارتباطی با جمع آوری بیش از ۸۰۰ سایت اپراتورها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سید محمد امامی افزود: قطعی گسترده برق در شبکه ارتباطی کشور که روزانه به بیش از ۴ ساعت و ۲ بار در روز می‌رسد، محدودیت‌های تأمین ارز برای خریدهای خارجی، تحریم فروش تجهیزات مخابراتی به اپراتورها، افزایش هزینه‌های اپراتورها به دلیل نوسانات ارز در سال‌های اخیر، بخشی از مشکلات فعلی اپراتورهای ارتباطی است و جمع‌آوری سایت‌ها نیز این مشکلات را تشدید کرده و تأثیر نامطلوبی بر کیفیت خدمات ارتباطی می‌گذارد.

وی افزود: برخی احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به زمانی است که شورای شهر تهران برای صدور مجوز سایت‌های مخابراتی مصوبه‌ای نداشته و اپراتورهای تلفن همراه برای انجام تعهدات پوششی خود ناگزیر به نصب دکل‌های مخابراتی بوده‌اند و از زمان صدور برخی از این احکام حدود ۱۵ سال می‌گذرد.

امامی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰۰ سایت اپراتور ایرانسل ،۳۳۵ سایت اپراتور همراه اول و ۱۸۰ سایت اپراتور رایتل در شهر تهران حکم جمع‌آوری دارند، تصریح کرد: جمع‌آوری سایت‌ها در حالی انجام می‌شود که مطابق تصمیم شورای تأمین استان، اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بایستی تا ۶ ماه آینده به تأخیر بیفتد و فشار شهرداری بر اپراتورها موضوعی است که بایستی با تعاملات رفع شود.