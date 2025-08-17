https://mehrnews.com/x38NfV ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵ کد خبر 6562516 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵ درگیری نیروهای امنیتی با تروریست ها در نیمروز زاهدان - نیروهای امنیتی در شهرستان نیمروز صبح یکشنبه با تعدادی از تروریست ها درگیر شدند. به گزارش خبر گزاری مهر، دقایقی قبل در منطقه شهرک گلخانی شهرستان نیمروز درگیری بین نیروهای امنیتی و تروریستها رخ داده است. کد خبر 6562516 کپی شد مطالب مرتبط اتحاد مردم سیستانوبلوچستان مشتی محکم بر دهان مخلان امنیت و تروریستها شهادت یکی از حافظان امنیت در درگیری پلیس با افراد مسلح ایرانشهر اطلاعیه مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع امنیت در زاهدان برچسبها حمله تروریستی درگیری مسلحانه شهرستان نیمروز
