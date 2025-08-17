  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵

درگیری نیروهای امنیتی با تروریست ها در نیمروز

درگیری نیروهای امنیتی با تروریست ها در نیمروز

زاهدان - نیروهای امنیتی در شهرستان نیمروز صبح یکشنبه با تعدادی از تروریست ها درگیر شدند.

به گزارش خبر گزاری مهر، دقایقی قبل در منطقه شهرک گلخانی شهرستان نیمروز درگیری بین نیروهای امنیتی و تروریست‌ها رخ داده است.

کد خبر 6562516

