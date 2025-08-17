برخورد ۲ سواری در محور فولاد محله به کیاسر؛ ۷ نفر مصدوم شدند

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برخورد دو سواری کوییک و پژو پارس در محور فولاد محله-کیاسر به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله امدادگران پایگاه فولاد محله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه مصدومیت هفت نفر را رقم زده است، افزود: بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان، بیان داشت: توجه به جلو، رعایت سرعت و پرهیز از رانندگی هنگام خستگی همواره مورد تاکید است.

درخشان اضافه کرد: رعایت موارد راهنمایی و رانندگی ضامن سفر ایمن و مطمئن است لذا انتظار می‌رود تا رانندگان آن را مد نظر قرار دهند.