تمدید تسلیم اظهارنامه‌ها و بخشودگی جرایم مالیاتی بهار ۱۴۰۴ تا ۲۸ مرداد

مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۴۰۴ و بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده ۲۸ مرداد ماه به اتمام می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: بر اساس مصوبه مراجع قانونی مهلت تکمیل، اصلاح و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۴ موضوع ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ تمدید شده است.

بر این اساس مؤدیانی که حداکثر تا روز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۴ را از طریق سامانه مؤدیان مسترد کنند، از جریمه مقرر در ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت تأخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مسترد شده به‌طور کامل (۱۰۰ درصد) بخشیده می‌شوند.

سمیه رسولی

