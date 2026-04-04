تمدید مهلت ارسال و پرداخت مالیات حقوق بهمن و اسفند ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، سیدمحمدهادی سبحانیان رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به شرایط ناشی از تحمیل جنگ بر کشور و ضرورت همراهی با فعالان اقتصادی، اظهار کرد: در اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح و بهمنظور تسهیل انجام تکالیف قانونی مودیان، مواعد مقرر برای پرداخت و ارسال اطلاعات مربوط به مالیات حقوق تمدید شده است.
وی تأکید کرد: بر اساس این تصمیم، تمامی مؤدیان میتوانند نسبت به پرداخت مالیات حقوق بهمنماه ۱۴۰۴ و نیز تسلیم فهرست حقوق اسفندماه ۱۴۰۴ تا پایان روز ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ اقدام کنند.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: این تمدید در راستای حمایت از واحدهای اقتصادی، کاهش فشارهای ناشی از شرایط ویژه کشور و فراهم ساختن فرصت کافی برای انجام تکالیف قانونی در حوزه مالیات حقوق صورت گرفته است.
نظر شما