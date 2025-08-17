  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

آزادگان نماد استقامت و امید در جامعه هستند

آزادگان نماد استقامت و امید در جامعه هستند

بوشهر - فرماندار بوشهر گفت: آزادگان سرافراز تنها نماد صبر و استقامت نیستند، بلکه امیدآفرینی آنان در سال‌های سخت اسارت، امروز نیز برای جامعه اسلامی الهام‌بخش است.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، آئین غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا ظهر یکشنبه در گلزار شهدای بوشهر با حضور فرماندار بوشهر، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، جمعی از خانواده‌های آزادگان و تعدادی از مسئولان برگزار شد.

محمد مظفری فرماندار بوشهر در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، ۲۶ مرداد را برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: یادآوری این روز بزرگ، در حقیقت یادآوری صبر، استقامت و امیدی است که آزادگان در سال‌های دشوار اسارت خلق کردند.

وی با بیان اینکه امیدآفرینی آزادگان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، افزود: امیدی که در دوران اسارت چراغ مقاومت آنان را روشن نگه داشت، امروز نیز برای جامعه ما سرمایه‌ای معنوی و الهام‌بخش است.

مظفری تصریح کرد: آزادگان تنها اشخاص حقیقی نیستند بلکه نماد هویت اسلامی، ایثار و مقاومت ملت ایران محسوب می‌شوند و بر همه ماست که قدردان این ایثار و فداکاری باشیم

کد خبر 6562828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها