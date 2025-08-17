  1. سیاست
  2. دولت
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

پزشکیان: از سوزاندن ۷۰۰ میلیون دلار ثروت ملی در سال جلوگیری شد

رئیس جمهور با اشاره به افتتاح فاز اول جمع‌آوری گازهای همراه در استان ایلام نوشت: جلوگیری از سوزاندن ۷۰۰ میلیون دلار ثروت ملی در سال و آلایندگی شدید برای محیط زیست دستاورد این اقدام ملی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دیروز با تلاش مهندسان و متخصصان داخلی و استفاده بیش از ۸۵ درصدی از تولید داخل، شاهد افتتاح رسمی فاز اول طرح جمع‌آوری گازهای همراه در جنوب استان ایلام بودیم. جلوگیری از سوزاندن ۷۰۰ میلیون دلار ثروت ملی در سال و آلایندگی شدید برای محیط زیست دستاورد این اقدام ملی است.

حسین کشتکار

