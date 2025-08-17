جاماندگان اربعین خود را به مشهد الرضا می رسانند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: می‌گفت امسال قسمتم نشد در مراسم پیاده روی اربعین شرکت کنم با اینکه خیلی دوست داشتم کربلا باشم اما هر کاری کردم نشد ولی در عوض قسمتم شده که ایام دهه پایانی ماه صفر مشهد باشم. مهمان علی بن موسی الرضا (ع).

بسیاری از کسانی که پیاده روی اربعین قسمت شأن نمی‌شود این شب و روزها خود را آماده می‌کنند و بار سفر می بنند که در ایام دهه پایانی ماه صفر و مقارن با رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) خود را به مشهد مقدس برسانند و به زیارت امام رئوف (ع) نائل شوند.

پیاده‌روی به سمت مشهد برای مراسم شهادت امام رضا (ع) یک سنت دیرینه است. بسیاری از زائران در روزهای پایانی ماه صفر، با پای پیاده از شهرهای مختلف به سمت مشهد حرکت می‌کنند تا در این مراسم شرکت کنند.

مسیرهای اصلی پیاده‌روی به سمت مشهد از نیشابور و غرب مشهد (قوچان) آغاز می‌شوند. زائرانی که از شهرهای دورتر می‌آیند، معمولاً در مسیرهای فرعی‌تر مانند ملک‌آباد (۳۵ کیلومتری مشهد) به کاروان‌ها ملحق می‌شوند. در طول مسیر، ایستگاه‌های صلواتی و امکاناتی برای استراحت، نماز و خدماتبرای زائران فراهم است.

اکنون که به پایان ماه صفر و شهادت امام رئوف علی‌بن‌موسی الرضا (علیه‌السلام) نزدیک می‌شویم. جاده‌های اطراف منتهی به مشهد، شاهد زائرانی هست که با پاهای خسته، عقایدی استوار و قلبی مملوء از عشق مولا به سمت حرم مطهر رضوی و پابوسی سلطان خراسان از جای جای ایران در حرکتند و حتی گرمای سوزان مرداد مانع از این عشق نمی‌شود.