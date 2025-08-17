  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

شلیک ۷۰ موشک از یمن به اراضی اشغالی در ۵ ماه

رسانه‌های رژیم صهیونیستی به آماری از موشک‌های شلیک شده از یمن به اراضی اشغالی طی پنج ماه گذشته اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که از زمان از سرگیری جنگ در غزه در حدود پنج ماه قبل، نیروهای مسلح یمن حدود هفتاد موشک بالستیک با میانگین هر دو روز یک موشک شلیک کرده‌اند.

این در حالی است که دقایقی قبل منابع خبری از به صدا درآمدن آژیر خطر در نتانیا در شمال تا اشدود در جنوب و تل آویو و قدس پس از حمله موشکی یمن خبر دادند.

به دنبال این حمله موشکی، پروازها در فرودگاه اللد به حال تعلیق درآمده است.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از بسته شدن حریم هوایی این رژیم به دنبال حمله موشکی یمن خبر دادند.

