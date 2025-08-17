شلیک ۷۰ موشک از یمن به اراضی اشغالی در ۵ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که از زمان از سرگیری جنگ در غزه در حدود پنج ماه قبل، نیروهای مسلح یمن حدود هفتاد موشک بالستیک با میانگین هر دو روز یک موشک شلیک کرده‌اند.

این در حالی است که دقایقی قبل منابع خبری از به صدا درآمدن آژیر خطر در نتانیا در شمال تا اشدود در جنوب و تل آویو و قدس پس از حمله موشکی یمن خبر دادند.

به دنبال این حمله موشکی، پروازها در فرودگاه اللد به حال تعلیق درآمده است.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از بسته شدن حریم هوایی این رژیم به دنبال حمله موشکی یمن خبر دادند.