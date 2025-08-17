  1. استانها
۷۰ هزار گیلانی در مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین شرکت کردند

رشت- مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: ۷۰ هزار نفر از عاشقان اهل بیت (ع) در مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در بیش از یکصد نقطه گیلان شرکت کردند.

حجت‌الاسلام محمد علی نجفی گیلانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده مردم استان از مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین، اظهار کرد: این مراسم معنوی در بیش از ۱۰۰ نقطه شهری و روستایی گیلان برگزار شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ هزار نفر از عاشقان و ارادتمندان به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در این مراسم شرکت کردند، افزود: این پیاده روی‌ها با محوریت هیئات مذهبی، مساجد، روحانیون و تشکل‌های مردمی برنامه‌ریزی و اجرا شد.

حجت‌الاسلام نجفی گیلانی با اشاره به اینکه مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین با نظم و امنیت کامل برگزار شد، گفت: در بسیاری از مناطق، مردم از ساعات ابتدایی صبح با حضور در مسیرهای تعیین شده، عشق و ارادت خود را به ساحت سیدالشهدا (ع) ابراز کردند.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری این‌گونه مراسم‌ها در تقویت فرهنگ عاشورا و ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، ادامه داد: این برنامه‌ها فرصتی برای بازخوانی پیام نهضت حسینی و تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا است لذا این برنامه فرصتی برای بازخوانی پیام اربعین سید الشهدا (ع) که همان روایت پیروزمندانه از قیام عاشورا و تجدید عهد برائت از دشمنان اسلام است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در پایان تصریح کرد: خوشبختانه با همکاری نهادهای مختلف، بسیج، نیروی انتظامی و مشارکت مردمی، این مراسم با شکوه و معنویت خاصی همراه بود.

