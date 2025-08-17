حجتالاسلام محمد علی نجفی گیلانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده مردم استان از مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین، اظهار کرد: این مراسم معنوی در بیش از ۱۰۰ نقطه شهری و روستایی گیلان برگزار شد.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ هزار نفر از عاشقان و ارادتمندان به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در این مراسم شرکت کردند، افزود: این پیاده رویها با محوریت هیئات مذهبی، مساجد، روحانیون و تشکلهای مردمی برنامهریزی و اجرا شد.
حجتالاسلام نجفی گیلانی با اشاره به اینکه مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین با نظم و امنیت کامل برگزار شد، گفت: در بسیاری از مناطق، مردم از ساعات ابتدایی صبح با حضور در مسیرهای تعیین شده، عشق و ارادت خود را به ساحت سیدالشهدا (ع) ابراز کردند.
وی با تأکید بر اهمیت برگزاری اینگونه مراسمها در تقویت فرهنگ عاشورا و ترویج معارف اهلبیت (ع)، ادامه داد: این برنامهها فرصتی برای بازخوانی پیام نهضت حسینی و تجدید عهد با آرمانهای عاشورا است لذا این برنامه فرصتی برای بازخوانی پیام اربعین سید الشهدا (ع) که همان روایت پیروزمندانه از قیام عاشورا و تجدید عهد برائت از دشمنان اسلام است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در پایان تصریح کرد: خوشبختانه با همکاری نهادهای مختلف، بسیج، نیروی انتظامی و مشارکت مردمی، این مراسم با شکوه و معنویت خاصی همراه بود.
نظر شما