امیر کرم‌زاده، در حاشیه مراسم تشییع پیکر استاد محمود فرشچیان در ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جایگاه وی در هنر کشور اظهار کرد: استاد فرشچیان یک چهره بین‌المللی بود که دو وجه مهم داشت؛ نخست هنر بسیار فاخر وی که در جهان همه وی را به عنوان استاد بلامنازع نگارگری می‌شناختند و دوم عمر شریف وی که صرف نگارگری و تربیت شاگردان بسیار زیادی شد. وی با تعهدی عمیق هنر خود را در خدمت ارزش‌های مذهبی قرار داد و آثارش همواره الهام‌بخش نسل‌های مختلف بوده است.

وی با اشاره به خدمات معنوی استاد فرشچیان گفت: وی همواره تلاش کرد هنر را در قالب معرفی موضوعات تشیع و اسلام به نمایش بگذارد و برای حرم امام رضا و حرم حضرت علی بدون دریافت دستمزد فعالیت هنری ارائه کرد. این اقدام‌ها، علاوه بر وجه هنری، شخصیت ممتاز و بی‌نظیر وی را شکل می‌داد و باعث شده بود مردم به خاطر این ویژگی‌های مذهبی وی را بیش از پیش دوست داشته باشند و به آثار وی احترام بگذارند.

هنر فاخر و خالق آثار ماندگار

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: استاد فرشچیان در طول زندگی خود سعی کرد با آرامش و بدون حاشیه، هنر خود را در خدمت ارزش‌های اسلامی و تربیت شاگردان قرار دهد. وی خالق آثار فاخر و بی‌نظیری بود که از جمله آن‌ها می‌توان به آثار مربوط به عصر عاشورا، کتاب‌های هنری متعدد و تأسیس موزه استاد فرشچیان در کاخ سعدآباد اشاره کرد. وی هیچ‌یک از آثارش را به فروش نرساند و همه آن‌ها را به موزه‌ها هدیه کرد تا برای آیندگان ماندگار بماند. این آثار علاوه بر ارزش مادی، دارای ارزش معنوی بسیار بالایی هستند و نشان‌دهنده عشق و تعهد استاد به هنر و دین است.

الگو و الهام‌بخش برای نسل آینده

وی ادامه داد: استاد فرشچیان برای همه ما قابل احترام و الگویی الهام‌بخش بود. هنر استاد فرشچیان نوعی دیپلماسی هنری و فرهنگی بود که ارزش‌های دینی و انسانی را به نمایش می‌گذاشت و نشان می‌داد چگونه می‌توان هنر را با معنویت و خدمت به جامعه پیوند زد.

کرم‌زاده در پایان اظهار کرد: ما همه باید سیره اهل بیت را در زندگی و فعالیت‌های خود مدنظر قرار دهیم و از شخصیت و آثار استاد فرشچیان درس بگیریم. زندگی و هنر وی الگویی است برای همه کسانی که می‌خواهند در مسیر هنر و ارزش‌های دینی گام بردارند و میراثی ماندگار برای کشور و جهان ایجاد کنند.