۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

کرم‌زاده: هنر استاد فرشچیان نوعی دیپلماسی هنری و فرهنگی بود

اصفهان- مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: هنر استاد فرشچیان نوعی دیپلماسی هنری و فرهنگی بود که ارزش‌های دینی و انسانی را به نمایش می‌گذاشت.

امیر کرم‌زاده، در حاشیه مراسم تشییع پیکر استاد محمود فرشچیان در ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جایگاه وی در هنر کشور اظهار کرد: استاد فرشچیان یک چهره بین‌المللی بود که دو وجه مهم داشت؛ نخست هنر بسیار فاخر وی که در جهان همه وی را به عنوان استاد بلامنازع نگارگری می‌شناختند و دوم عمر شریف وی که صرف نگارگری و تربیت شاگردان بسیار زیادی شد. وی با تعهدی عمیق هنر خود را در خدمت ارزش‌های مذهبی قرار داد و آثارش همواره الهام‌بخش نسل‌های مختلف بوده است.

وی با اشاره به خدمات معنوی استاد فرشچیان گفت: وی همواره تلاش کرد هنر را در قالب معرفی موضوعات تشیع و اسلام به نمایش بگذارد و برای حرم امام رضا و حرم حضرت علی بدون دریافت دستمزد فعالیت هنری ارائه کرد. این اقدام‌ها، علاوه بر وجه هنری، شخصیت ممتاز و بی‌نظیر وی را شکل می‌داد و باعث شده بود مردم به خاطر این ویژگی‌های مذهبی وی را بیش از پیش دوست داشته باشند و به آثار وی احترام بگذارند.

هنر فاخر و خالق آثار ماندگار

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: استاد فرشچیان در طول زندگی خود سعی کرد با آرامش و بدون حاشیه، هنر خود را در خدمت ارزش‌های اسلامی و تربیت شاگردان قرار دهد. وی خالق آثار فاخر و بی‌نظیری بود که از جمله آن‌ها می‌توان به آثار مربوط به عصر عاشورا، کتاب‌های هنری متعدد و تأسیس موزه استاد فرشچیان در کاخ سعدآباد اشاره کرد. وی هیچ‌یک از آثارش را به فروش نرساند و همه آن‌ها را به موزه‌ها هدیه کرد تا برای آیندگان ماندگار بماند. این آثار علاوه بر ارزش مادی، دارای ارزش معنوی بسیار بالایی هستند و نشان‌دهنده عشق و تعهد استاد به هنر و دین است.

الگو و الهام‌بخش برای نسل آینده

وی ادامه داد: استاد فرشچیان برای همه ما قابل احترام و الگویی الهام‌بخش بود. هنر استاد فرشچیان نوعی دیپلماسی هنری و فرهنگی بود که ارزش‌های دینی و انسانی را به نمایش می‌گذاشت و نشان می‌داد چگونه می‌توان هنر را با معنویت و خدمت به جامعه پیوند زد.

کرم‌زاده در پایان اظهار کرد: ما همه باید سیره اهل بیت را در زندگی و فعالیت‌های خود مدنظر قرار دهیم و از شخصیت و آثار استاد فرشچیان درس بگیریم. زندگی و هنر وی الگویی است برای همه کسانی که می‌خواهند در مسیر هنر و ارزش‌های دینی گام بردارند و میراثی ماندگار برای کشور و جهان ایجاد کنند.

