به گزارش خبرنگار مهر، علی حقیقی صبح دوشنبه در نشست هماندیشی رؤسای هیئتهای ورزشی همدان با نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با همراهی نمایندگان مردم و مسئولان، شرایط مطلوبی در ورزش و حوزه جوانان استان ایجاد شده و امیدواریم این روند با قوت ادامه یابد.
وی از بهرهبرداری گسترده طرحهای ورزشی در هفته دولت خبر داد و اعلام کرد: هفته آینده، همدان میزبان دو رویداد شاخص مسابقات بینالمللی شطرنج ابنسینا پس از دو سال وقفه و رقابتهای کاراته کشور با حضور بیش از ۱۷۰۰ ورزشکار خواهد بود.
حقیقی با اشاره به موفقیتهای ورزشکاران همدانی در آوردگاههای پیشرو گفت: خانم بربط در جودو، شیما صفایی و ایلوخانی در پینگپنگ و کیمیا زارعی در قایقرانی سهمیه بازیهای آسیایی و کشورهای اسلامی را کسب کردهاند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان از رشد فعالیت سازمانهای مردمنهاد در حوزه جوانان خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۲ میلیارد ریال به هیئتهای ورزشی شهرستان همدان اختصاص یافته است.
وی عنوان کرد: نمایندگان مردم در مجلس نیز اعتبارات قابلتوجهی برای توسعه زیرساختهای ورزشی اختصاص دادهاند که حاجیبابایی ۶۰۰ میلیارد ریال و عباس صوفی ۵۶۰ میلیارد ریال برای ورزش همدان جذب کردهاند.
حقیقی در پایان از آغاز عملیات احداث دو زمین چمن تمرینی فوتبال در مریانج خبر داد و تأکید کرد: با این سطح از حمایت و همافزایی، آینده ورزش و جوانان استان روشن است.
نظر شما