فراخوان پنجمین جشنواره بعثت منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره فرصتی ارزشمند برای پاسداشت کلام نبوی، ترویج فرهنگ رحمانی اسلام و بازخوانی پیام انسان‌ساز بعثت در قالب زبان فاخر شعر است.

موضوعات جشنواره، برگرفته از ابعاد مختلف شخصیت و رسالت پیامبر اکرم (ص) است؛ از مدح و ثنای پیامبر اعظم (ص)، تا معرفی ایشان به‌عنوان اسوه اخلاق و نماد وحدت امت اسلامی؛ همچنین محورهایی همچون نقش بعثت در شکل‌گیری سبک زندگی اسلامی، جهاد تبیین، عقلانیت و تمدن‌سازی، سیره رفتاری پیامبر (ص) در اجتماع، و الهام‌بخشی روحیه مقاومت و ایستادگی نیز از بخش‌های اصلی این دوره از جشنواره است.

تمام شرکت‌کنندگان باید آثار خود را صرفاً از طریق سامانه رسمی مؤسسه امامت و مهدویت به نشانی emamat.iau.ir ارسال کنند. ثبت اثر در این سامانه، شرط قطعی شرکت در جشنواره است. مهلت ارسال آثار تا ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده و شرکت‌کنندگان لازم است ثبت آثار خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

آیین اختتامیه و اعلام برگزیدگان، روز ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ با حضور اصحاب فرهنگ، شاعران آیینی و مسئولان دانشگاهی برگزار خواهد شد.