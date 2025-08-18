۴ پیشنهاد کلیدی برای توسعه هوش مصنوعی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولین نشست میز تخصصی راهبری سند ملی هوش مصنوعی به ریاست علی باقر طاهری‌نیا، دبیر ستاد علم و فناوری و مهدی دهمرده، معاون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان، و با حضور جمعی از متخصصان، صاحب‌نظران برجسته کشور، استادان دانشگاه، نمایندگان صنعتی و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

در این نشست تخصصی، موضوعات کلیدی مرتبط با اجرای سند ملی هوش مصنوعی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نقش راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکمرانی دانش‌بنیان

طاهری‌نیا در این جلسه ضمن قدردانی از حضور متخصصان حوزه هوش مصنوعی و عضویت در میز تخصصی، جایگاه راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حکمرانی کشور را تشریح کرد.

وی با اشاره به تجربیات جهانی در حوزه حکمرانی علم و فناوری، بر اهمیت وجود مراجع بالادستی که فراتر از دغدغه‌های اجرایی به سیاست‌گذاری کلان بپردازند، تأکید کرد.

دبیر ستاد علم و فناوری افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاست‌گذاری کلان، تنظیم‌گری و نظارت بر اجرای سیاست‌ها را بر عهده دارد و باید نگاهی ایده‌آل‌نگر و مطلوب‌نگر داشته باشد.

وی همچنین به بند دوم پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره شتاب پیشرفت علم و فناوری اشاره و نقش نخبگان علمی کشور را در این مسیر برجسته دانست.

میزهای تخصصی؛ بازوان فکری ستاد علم و فناوری

طاهری‌نیا در ادامه با اشاره به ساختار چابک ستاد علم و فناوری بیان کرد: ستاد یک بدنه پشتیبانی چابک است و میزهای تخصصی بازوی فکری آن به شمار می‌روند.

وی افزود: ستاد علم و فناوری دارای ۲۰ میز تخصصی است که یکی از آن‌ها میز تخصصی «راهبری اجرای سند ملی توسعه هوش مصنوعی» است.

دبیر ستاد علم و فناوری خاطرنشان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در جایگاه سیاست‌گذاری کلان، از طریق این میزهای تخصصی نقطه آغاز سیاست‌گذاری دانش‌بنیان است و انتظار می‌رود اعضای این میزها با دیدی تخصصی به حل مسائل بپردازند.

چهار پیشنهاد کلیدی برای توسعه هوش مصنوعی در کشور

در پایان نشست، طاهری‌نیا چهار محور مهم را برای پیشبرد اهداف حوزه هوش مصنوعی مطرح کرد:

۱. شناسایی مسائل فوری و جاری هوش مصنوعی در کشور و ارائه راهکارهای عملی

۲. رصد دقیق وضعیت کشورهای رقیب، رفیق و شریک برای بهره‌گیری از تجربیات موفق

۳. گفتمان‌سازی و اطلاع‌رسانی در سطح جامعه جهت افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت هوش مصنوعی

۴. تدوین و ارائه بسته‌های سیاستی مکمل برای ایجاد زیرساخت‌های مستحکم توسعه هوش مصنوعی

تاکید بر گستردگی نفوذ هوش مصنوعی

اعضای میز تخصصی همچنین با اشاره به سرعت بالای تحولات هوش مصنوعی و گستردگی تأثیرات آن در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، تصمیم گرفتند مطابق برنامه زمانی مشخص، مسائل مرتبط با هوش مصنوعی و سند ملی را بررسی و پیشنهادات کارشناسی ارائه کنند.