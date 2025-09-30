تحلیل وضعیت تولید علم کشور؛ لزوم ارائه الگوی حکمرانی علم و فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۳۶ مین جلسه ستاد علوم و فناوری این شورا روز سه شنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۴ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه برگزار شد. در این نشست، گزارش تحلیلی وضعیت تولید علم کشور ارائه شد، الگوی حکمرانی علم و فناوری مورد بررسی قرار گرفت و در بخش پایانی نیز از یکی از فعالان و خادمان علم و فناوری تقدیر به عمل آمد.

تحلیل وضعیت تولید علم کشور

علی باقر طاهری‌نیا دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه این جلسه اظهار کرد: در بخش نخست جلسه، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی از آخرین وضعیت تولید علم کشور ارائه داد. این گزارش شامل تحلیل وضعیت تولید علم به تفکیک حوزه‌های موضوعی، جایگاه ایران در پایگاه‌ها و نمایه‌های بین‌المللی و همچنین چشم‌انداز و پیش‌بینی مسیر آینده بود.

وی افزود: اعضای ستاد در ادامه مباحث، با تأکید بر اهمیت بررسی نسبت میان اعتبارات هزینه‌شده و بروندادهای علمی کشور، عنوان کردند که برون‌دادهای علمی و فناورانه کشور در مقایسه با میزان اعتبارات تخصیص‌یافته به آموزش عالی و پژوهش، چندین برابر است و این نشان از مجاهدت و ایثار پژوهشگران و دانشمندان کشور دارد. به تعبیر اعضا، در حالی که اعتبارات علمی کشور در برخی سال‌ها معادل بودجه تنها یک دانشگاه بزرگ رقیب بین‌المللی است، اما بروندادهای علمی ایران به‌مراتب فراتر از این سطح بوده است.

لزوم تحقق تکالیف قانونی در حمایت از پژوهش

طاهری‌نیا، دبیر ستاد علم و فناوری، با اشاره به این مباحث تصریح کرد: به‌رغم وجود محدودیت‌ها و مضایق مالی در کشور، توجه به علم و فناوری باید در عمل به‌عنوان یک اولویت شناخته شود.

وی تأکید کرد تحقق تکالیفی نظیر اختصاص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه در بخش دولتی و نیز اجرای تبصره ماده ۹۹ برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر تخصیص ۱۵ درصد اعتبارات به حوزه پژوهش، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

او افزود: چنانچه این تکالیف در صحنه عمل محقق شود، با توجه به توان بالای منابع انسانی و جامعه پژوهشگر کشور، بروندادهای علمی و فناورانه ایران به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت؛ اما در صورت عدم تأمین پشتیبانی مالی و اعتباری، این سرمایه انسانی کارایی لازم را نخواهد داشت و بخشی از ظرفیت عظیم کشور بالفعل نخواهد شد.

ارائه الگوی حکمرانی علم و فناوری

وی گفت: در بخش دیگر جلسه، زاهدی وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری به ارائه مدلی در حوزه حکمرانی علم، فناوری و نوآوری پرداخت. او در تحلیل خود تأکید کرد که استقرار حکمرانی اثربخش علم و فناوری نیازمند شکل‌گیری یک عزم ملی و راهبردی است تا همه بخش‌های دولتی، حاکمیتی و زیست‌بوم علم و فناوری در یک مسیر هم‌افزا و واحد حرکت کنند.

دبیر ستاد علم و فناوری اعلام کرد: بر اساس این گزارش، برای تحقق حکمرانی علمی و فناورانه، باید زنجیره‌های مرتبط در نظام علم و فناوری کشور به‌گونه‌ای هماهنگ و هدفمند سازماندهی شوند تا زیست‌بومی توانمند برای توسعه پایدار و نوآورانه ایجاد شود. این الگو مورد بحث و تبادل‌نظر اعضای ستاد قرار گرفت و مقرر شد جلسات تکمیلی برای بررسی دقیق‌تر آن برگزار شود.

تجلیل از خادمان علم و فناوری

طاهری نیا گفت: در بخش پایانی جلسه، مراسمی با عنوان «تجلیل از خادمان علم و فناوری» برگزار شد. در این مراسم از رئیس بنیاد علم و فناوری جمیلی به‌عنوان یکی از چهره‌های موفق و اثرگذار حوزه کارآفرینی علم‌محور تقدیر شد.

وی ادامه داد: «جمیلی» ضمن حضور در جلسه، گزارشی از فعالیت‌های بنیاد ارائه کرد و توضیح داد که چگونه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه، توانسته است فعالیت‌های اقتصادی پایدار و سودآور ایجاد کند. به گفته وی، بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از این فعالیت‌ها مجدداً در حمایت از استعدادهای جوان کشور و شکوفایی زیست‌بوم فناوری سرمایه‌گذاری شده است.

دبیر ستاد علم و فناوری در توصیف این فعالیت‌ها گفت: اقدامات رئیس بنیاد علم و فناوری جمیلی نمونه‌ای از کارآفرینی علم‌دوستانه و جوان‌گراست که در آن توان مالی فرد در مسیر توسعه علمی کشور قرار گرفته و فرصت‌های ارزشمندی برای نخبگان و جوانان پژوهشگر فراهم آمده است.