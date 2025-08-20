متهم ردیف اول سرطان پوست در کشور

علی گورانی، رئیس اداره پرتوهای وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، هشدار داد: عامل اصلی بروز سرطان‌های پوستی و بیماری‌هایی مانند ملانوما و پیرپوستی در کشور ما، مواجهه مستقیم با نور فرابنفش خورشید است. او تأکید کرد که این مواجهه نه تنها آسیب‌های جسمی ایجاد می‌کند، بلکه آثار روانی، اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد.

گورانی توضیح داد: با گذشت زمان، آسیب‌های جزئی و مکرر به پوست و چشم افراد ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، نگرانی مردم از زیبایی پوست باعث می‌شود که به دنبال محصولات آرایشی و مراقبتی باشند، در حالی که بسیاری از این محصولات کیفیت لازم را ندارند و حتی می‌توانند آسیب‌رسان باشند.

وی افزود: نور خورشید یکی از عوامل اصلی بروز آب‌مروارید است و حجم مواجهه مردم با اشعه فرابنفش به قدری بالاست که توجه جدی به محافظت از پوست و چشم ضرورت دارد.

حفاظت کودکان در برابر نور خورشید

گورانی با تأکید بر حساسیت بیشتر کودکان نسبت به بزرگسالان گفت: بدن کودکان در حال رشد است و آسیب ناشی از اشعه فرابنفش می‌تواند جدی‌تر باشد. بنابراین گروه‌های پرخطر، به ویژه کودکان، باید تحت حفاظت ویژه قرار گیرند.

وی ادامه داد: کودکان، به‌ویژه در ساعات اوج تابش آفتاب (۱۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر)، از قرار گرفتن مستقیم در نور خورشید خودداری کنند و در صورت لزوم، اقدامات محافظتی مانند استفاده از کلاه لبه‌دار، لباس‌های بلند و پوشیده و کرم‌های ضدآفتاب با SPF ۵۰ انجام شود.

گورانی خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم نمی‌دانند حدود ۵۰ درصد تشعشعات ماورای بنفش می‌تواند از اجسام اطراف بازتاب شود، حتی اگر در سایه باشند. این موضوع اهمیت استفاده از محافظ‌های کامل پوست و چشم را دوچندان می‌کند.

وی در پایان یادآور شد: آگاهی و آموزش درباره شاخص UV و شدت تابش خورشید، به ویژه در مهدکودک‌ها و مدارس، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های پوستی و چشمی داشته باشد.