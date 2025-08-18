  1. حوزه و دانشگاه
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

دانشگاه خوارزمی شرایط پذیرش مهمان در ایام امتحانات را اعلام کرد

مدیریت امور دانشجویی اداره امور خوابگاه‌های دانشگاه خوارزمی شرایط پذیرش دانشجو مهمان در ایام امتحانات را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت امور دانشجویی اداره امور خوابگاه‌های دانشگاه خوارزمی اعلام کرد: با توجه به محدودیت اتاق‌های میهمان، در ایام امتحانات (از تاریخ ۸ تا ۲۲ شهریور ماه) پذیرش میهمان فقط مختص دانشجویان بومی تهران است که ۸ صبح روز بعد امتحان دارند و از پذیرش میهمانان متفرقه معذوریم و دانشجویانی که ۱۰ صبح امتحان دارند در صورتی که میزبان داشته باشند با درخواست میزبان و رضایت کلیه ساکنین جهت اسکان در اتاق میزبان پذیرش می‌شوند.

لازم به ذکر است درخواست میهمان فقط به صورت سیستمی است و تنها با درخواست‌هایی موافقت می‌شود که ۴۸ ساعت قبل در سیستم گلستان ثبت شده باشد.

زهرا سیفی

