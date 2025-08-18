دانشگاه خوارزمی شرایط پذیرش مهمان در ایام امتحانات را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت امور دانشجویی اداره امور خوابگاه‌های دانشگاه خوارزمی اعلام کرد: با توجه به محدودیت اتاق‌های میهمان، در ایام امتحانات (از تاریخ ۸ تا ۲۲ شهریور ماه) پذیرش میهمان فقط مختص دانشجویان بومی تهران است که ۸ صبح روز بعد امتحان دارند و از پذیرش میهمانان متفرقه معذوریم و دانشجویانی که ۱۰ صبح امتحان دارند در صورتی که میزبان داشته باشند با درخواست میزبان و رضایت کلیه ساکنین جهت اسکان در اتاق میزبان پذیرش می‌شوند.

لازم به ذکر است درخواست میهمان فقط به صورت سیستمی است و تنها با درخواست‌هایی موافقت می‌شود که ۴۸ ساعت قبل در سیستم گلستان ثبت شده باشد.