به گزارش خبرنگار مهر، شاید مهمترین چالش جامعه پزشکی که از گذشته تا کنون همواره با آن مواجه بوده است، موضوع دریافتهای نامتعارف است که قریب به اتفاق جامعه پزشکی را آزار میدهد. اما، معدود همکاران آنها که مشغول طبابت هستند؛ بنا به دلایل گوناگونی سراغ دریافتهای نامتعارف یا همان «زیرمیزی» میروند.
در همین حال، کارشناسان اقتصاد سلامت، تنها راه مقابله با پدیده زیرمیزی در حرفه طبابت، واقعی شدن تعرفههای خدمات تشخیصی درمانی است. یعنی، تا زمانی که تعرفهها واقعی نشود، این قصه ادامه خواهد داشت و نمیتوان برای آن چارهای اندیشید.
تعرفههای پزشکی، هر سال در شورایی به نام «شورای عالی بیمه سلامت»، مطرح و در نهایت برای تصویب نهایی، به سازمان برنامه و بودجه میرود و بعد از آن از این سازمان به هیئت دولت میرود تا تصویب و ابلاغ شود. اما، در این مسیر شاهد دستکاری تعرفههای مصوب شورای عالی بیمه سلامت هستیم.
آرش انیسیان مدیرکل برنامهریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی، با عنوان این مطلب که دولت صادق نیست، گفت: شورای عالی بیمه سلامت دارای ۹ عضو است که ۸ عضو آن، دولتی هستند.
وی با اشاره به عضویت سازمان برنامه و بودجه در شورای عالی بیمه سلامت، افزود: اما، همین تعرفههای پیشنهادی شورای عالی بیمه سلامت، توسط سازمان برنامه و بودجه، «وتو» میشود.
