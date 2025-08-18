به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، از هم اکنون اطلاعاتی درباره موبایل تاشو بعدی برند آنر منتشر و طراحی برتر آن آشکار شده است. اما جدیدترین جزئیات فاش شده حاکی از آن است که موبایل «مجیک V فلیپ ۲» فقط ظاهری زیبا ندارد. یک تیزر تازه از این شرکت نشان می دهد روی قسمت پشتی موبایل تاشو یک دوربین وجود دارد که آن را به رقیبی برای گلکسی زد فلیپ ۷ سامسونگ تبدیل می کند.

«مجیک V فلیپ ۲» جدیدترین موبایل تاشو آنر است که اخیرا اطلاعات حافظه و رنگبندی آن فاش شده است. این برند از یک طراح معروف به نام جیمی چو در طراحی این دستگاه آبی رنگ کمک گرفته است. موبایل های تاشو که زمانی یک اکسسوری مد نیز به حساب می آمدند، اکنون به شدت محبوب شده اند. اما موبایل های تاشو صدفی شکل بیشتر به عنوان یک نسخه ارزان قیمت ازدستگاه های دیگر مانند گلکسی زد فولد ۷ به نظر می رسند.

اما این بار آنر یک سیستم دوربین جالب برای «مجیک V فلیپ ۲» به کار برده که از موبایل تاشو سامسونگ جلو می زند و حتی با گلکسی زد فلیپ ۷ نیز رقابت می کند. در تیزر این شرکت دستگاهی با دو دوربین پشتی دیده می شود که یکی از آنها دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی و دیگری دوربین اولتراواید ۵۰ مگاپیکسلی است. به این ترتیب حسگر اصلی دوربین آن با دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی زد فولد ۷ یکسان خواهد بود.

باتوجه به آنچه تاکنون مشخص شده، «مجیک V فلیپ ۲» آنر در ۲۱ آگوست در چین رونمایی می شود. این مدل یک باتری ۵۵۰۰ میلی آمپری خواهد داشت که از شارژ سریع ۸۰ وات نیز پشتیبانی می کند. پیش بینی می شود نمایشگر اصلی دوربین یک پنل او ال ای دی LTPO با اندازه ۶.۸ اینچ باشد. البته اطلاعات پردازشگر هنوز مشخص نیستند اما طبق شایعات تراشه اسنپ دراگون ۸s Gen۴ یا اسنپ دراگون ۸ Gen۳ در آن به کار رفته است.