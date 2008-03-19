خالق "بیمار انگلیسی" در بیمارستان درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد فیلمساز سرشناس بریتانیایی که هفته گذشته برای انجام عمل جراحی سرطان لوزتین و گردن در بیمارستان چیرینگ کراس در همراسمیث غرب لندن بستری و جراحی او با موفقیت انجام شده بود، ساعت پنج صبح روز 28 اسفند به علت خونریزی شدید از دنیا رفت.

مینگلا مدتی پیش به عنوان رئیس هیئت داوران یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای انتخاب شده که قرار است از 14 تا 24 ژوئن در چین برگزار شود. او فیلم‌های "آقای ریپلی بااستعداد"، "کلد مانتین" و "شکستن و ورود" را هم در کارنامه دارد و برای "بیمار انگلیسی" و "آقای ریپلی بااستعداد" نامزد اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی شده بود.

وی اخیرا تولید فیلم "آژانس کارآگاهی بانوان شماره یک" را به پایان برده بود که در آن جیل اسکات نقش‌آفرینی می‌کند و بر مبنای مجموعه رمان‌های پلیسی محبوب و پرفروش به همین نام نوشته الکساندر مک‌کال اسمیت ساخته شده است. داستان فیلم جدید او در گابورون پایتخت بوتسوانا روی می‌دهد.

فیلمساز 54 ساله بریتانیایی پائیز 2006 اپرای "مادام باترفلای" پوچینی را در اپرا متروپولیتن نیویورک به صحنه برد که نخستین تجربه او در این زمینه بود. مینگلا در فیلم سینمایی "تاوان" ساخته جو رایت هم نقشی کوتاه به عهده داشت و تا پایان دسامبر 2007 رئیس انستیتو فیلم بریتانیا بود.

آنتونی مینگلا ششم ژانویه 1954 در شهر راید جزیره وایت بریتانیا به دنیا آمد و پدرش اصلیتی اسکاتلندی / ایتالیایی داشت. او پیش از نویسندگی برای شبکه BBC مدتی در تئاتر کار کرد و سال 1990 به جرگه فیلمسازان پیوست. همسر او طراح حرکات موزون است و پسرش مکس بازیگر. هانا، دختر فیلمساز فقید بریتانیایی، اخیرا به عنوان رئیس بخش انیمیشن سونی انتخاب شد.