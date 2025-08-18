کشف ۶ کیلو تریاک در کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن مشهدی ظهر دوشنبه در خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت خبر مردمی مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر کشف محقق شد.

وی افزود: پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

وی اعلام کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی، پس از انجام تحقیقات میدانی، صحت خبر را تأیید و پس از انجام هماهنگی قضائی در دو عملیات غافلگیرانه موفق شدند از مخفیگاه دو سوداگر مرگ مقدار ۶ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کنند.

مشهدی گفت: در این زمینه دو متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر خاطرنشان کرد: مبارزه بی امان با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر از اولویت‌های کاری پلیس می‌باشد. لذا شهروندان هرگونه مورد مشکوکی را در این زمینه می‌توانند از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.