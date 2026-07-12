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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۷:۲۸

جام جهانی ۲۰۲۶؛

برنامه مرحله نیمه نهایی با چهار مدعی قهرمانی/ جنگ غول‌ها برای فینال

برنامه مرحله نیمه نهایی با چهار مدعی قهرمانی/ جنگ غول‌ها برای فینال

با پایان مرحله یک چهارم نهایی بیست و سومین دوره رقابت های فوتبال جام جهانی، چهره چهار تیم راه یافته به نیمه نهایی مشخص شدند تا دو دیدار جذاب تکلیف فینالیست ها را مشخص کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی رقابت های فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد امروز یکشنبه با دو بازی به پایان رسید و تیم های انگلیس و آرژانتین موفق شدند با پیروزی برابر حریفان خود به نیمه نهایی برسند.

در حالی که پیش از این تیم های اسپانیا و فرانسه توانسته بودند با عبور از سد حریفان خود به مرحله نیمه نهایی برسند، بامداد امروز انگلیس برابر نروژ به پیروزی رسید و آرژانتین هم در جدالی سخت و نفسگیر برابر سوئیس به برتری رسید تا مسی و یارانش هم به جمع مدعیان دیگر اضافه شوند.

در مرحله نیمه نهایی این مسابقات دو دیدار جذاب بین غول های فوتبال جهان برگزار خواهد شد که هر دو دیدار تماشایی خواهد بود. آرژانتین مدافع قهرمانی دوره گذشته است.

برنامه مرحله نیمه نهایی بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی به شرح زیر است:

- اسپانیا - فرانسه: سه شنبه ۲۳ تیر ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه
- آرژانتین - انگلیس: چهارشنبه ۲۴ تیر ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه

دیدار رده بندی ساعت ۳۰ دقیقه بامداد روز یکشنبه ۲۸ تیر و دیدار فینال ساعت ۲۲:۳۰ همین روز برگزار خواهد شد.

چهار تیم مرحله نیمه نهایی مشخص شدند/ جنگ غول‌های جهان برای فینال

کد مطلب 6885388

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    نظرات

    • م IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      2 0
      پاسخ
      سلام واقعا تیم های دیگه لیاقت داشتن
      • ژاله IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
        2 0
        تیم هایی لیاقت دارند که همه جور تلاش کنند و از کوچکترین فرصت ها بیشترین بهره را ببرند

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