به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی گفت: ساعت ۱:۱۶ دقیقه بامداد یکشنبه، وقوع یک مورد حادثه تصادف در مسیر شرق به غرب خیابان جلال آل‌احمد، نرسیده به خیابان آریا، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

‌وی افزود: بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و آتش‌نشانان در مدت سه دقیقه به محل رسیدند. بررسی‌های اولیه نشان داد یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک سرنشین مرد حدود ۳۰ ساله، هنگام حرکت به دلایل نامشخص از مسیر خود منحرف شده و پس از عبور از روی جوی کنار خیابان، وارد پیاده‌رو و فضای سبز شده و در نهایت با یک اصله درخت برخورد کرده و متوقف شده است.

‌ملکی ادامه داد: در پی این حادثه، قسمت جلو و کنار خودروی پراید به‌شدت آسیب دیده بود و راننده داخل خودرو محبوس شده و دچار مصدومیت شدید شده بود.

‌سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران تصریح کرد: آتش‌نشانان بلافاصله عملیات رهاسازی و نجات راننده را آغاز کردند و پس از خارج کردن وی از داخل خودرو، مصدوم را برای انجام اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند، اما متأسفانه مشخص شد این فرد بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.

‌وی گفت: پس از پایان عملیات امداد و ایمن‌سازی محل، صحنه حادثه برای بررسی‌های تخصصی و تعیین علت وقوع تصادف به عوامل پلیس راهور تحویل داده شد و عملیات در ساعت ۱:۵۶ دقیقه به پایان رسید.

‌ملکی با اشاره به تکرار حوادث مشابه اظهار کرد: در گذشته نیز بارها شاهد چنین حوادثی بوده‌ایم که در آن برخی خودروها، به‌ویژه در برخورد با درخت، گاردریل یا موانع ثابت، دچار خسارت‌های بسیار شدید شده‌اند و در برخی موارد نیز آتش‌سوزی یا مرگ سرنشینان را به دنبال داشته است.

‌وی تأکید کرد: منظور از این اظهارات، اشاره به خودروی خاصی نیست، اما ضروری است مسئولان مربوطه بازنگری جدی در زمینه ایمنی خودروها، به‌ویژه مقاومت بدنه و کیفیت ساخت آنها، انجام دهند. خودروهایی که بعضاً با قیمت‌های بالا عرضه می‌شوند، باید حداقل استانداردهای لازم در حوزه ایمنی را داشته باشند.

‌سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق و چگونگی وقوع این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.