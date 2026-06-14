به گزارش خبرنگار مهر، محمد سرور ظهر یکشنبه با حضور در استان کرمانشاه از زیرساختها و امکانات حوزه سلامت در مسیرهای منتهی به مرز خسروی بازدید کرد.
در این بازدید که با همراهی رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد، وضعیت زیرساختهای درمانی و امدادی شهرستان قصرشیرین، مرز بینالمللی خسروی و مراکز فوریتهای پزشکی مستقر در این منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت.
معاون فنی و عملیات اورژانس کشور با بررسی امکانات موجود در مرز خسروی، بر ضرورت آمادگی کامل حوزه سلامت برای ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین حسینی تأکید کرد و روند آمادهسازی مراکز درمانی و امدادی را مورد بررسی قرار داد.
در جریان این بازدید، ظرفیتهای موجود برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران، تجهیزات امدادی، استقرار نیروهای عملیاتی و امکانات پشتیبانی مورد ارزیابی قرار گرفت و نیازهای پیشرو برای ارتقای سطح خدمات بررسی شد.
همچنین موضوع تأمین آمبولانسهای بیشتر و تقویت ناوگان امدادی استان بهمنظور افزایش توان پاسخگویی در ایام اربعین از مهمترین محورهای مطرح شده در این بازدید بود.
معاون فنی و عملیات اورژانس کشور با اشاره به اهمیت مرز خسروی در تردد زائران اربعین، بر لزوم تکمیل زیرساختهای درمانی و آمادگی همهجانبه دستگاههای مرتبط برای ارائه خدمات مطلوب به زائران تأکید کرد.
در پایان این بازدید نیز از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به دلیل نگهداری مناسب تجهیزات و امکانات درمانی و همچنین عملکرد مطلوب مرکز ثارالله در حوزه ارائه خدمات سلامت تقدیر شد.
کرمانشاه - معاون فنی و عملیات اورژانس کشور با حضور در مرز خسروی، زیرساختها و امکانات درمانی استان کرمانشاه برای خدماترسانی به زائران اربعین را بررسی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد سرور ظهر یکشنبه با حضور در استان کرمانشاه از زیرساختها و امکانات حوزه سلامت در مسیرهای منتهی به مرز خسروی بازدید کرد.
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