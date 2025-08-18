چهار بازیکن پرسپولیس کنار گذاشته شدند/ سقف قرارداد روی سر سرخپوشان!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی عصر امروز دوشنبه نخستین بازی خود در لیگ برتر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مقابل فجر شهید سپاسی برگزار می‌کند که با مشکل سقف بودجه برای صدور کارت بازی نفرات حاضر در لیست روبرو شد.

از این رو پرسپولیس پس از مشورت با کادرفنی و مشخص شدن نفرات مصدوم، تصمیم گرفت کارت بازی آنها را پس از برگزاری بازی با فجر بگیرد تا مشکلی در چینش ترکیب برای وحید هاشمیان پیش نیاید.

مرتضی پورعلی گنجی، میلاد سرلک و مجتبی فخریان به دلیل مصدومیت امکان حضور در بازی امروز را نداشتند. از این رو پرسپولیس تصمیم گرفت قرارداد آنها را در روزهای پیش رو ثبت کند. همچنین سرژ اوریه نیز به دلیل عدم دریافت کارت ITC امکان ثبت قرارداد نداشت تا او نیز در لیست امروز پرسپولیس حضور نداشته باشد.

باشگاه‌های لیگ برتری تا ساعت ۲۴ چهارشنبه هفته جاری ۲۹ مردادماه می‌توانند برای ثبت قرارداد و دریافت کارت بازی بازیکنان خود اقدام کنند.