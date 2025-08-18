به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس اداره نظارت بر پروژه‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام کرد تخصیص بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، عملیات اجرایی بخش اصلی حریم مجموعه تئاتر شهر وارد مرحله جدیدی شد و پنل‌های تجهیز کارگاه تا پایان مهر جمع‌آوری می‌شود.

سعید جمشیدی ضمن قدردانی از حمایت‌های سازمان برنامه و بودجه و پیگیری‌های مستمر دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارتخانه، اعلام کرد که بخشی از اعتبارات تخصیص‌یافته به مجموعه تئاتر شهر ابلاغ شده است.

وی افزود: با اتمام اجرای تیغه‌های بخش‌های جنوبی، غربی و شرقی، بخش زیادی از پنل‌های جدار جانبی و حریم کارگاهی تئاتر شهر برداشته خواهد شد تا ادامه فعالیت‌ها در معرض دید اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه قرار گیرد.

جمشیدی همچنین یادآور شد: تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی این پروژه به زودی به اتمام برسد.