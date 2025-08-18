  1. هنر
  2. تئاتر
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴

توضیحات ارشاد درباره حریم تئاتر شهر؛ پنل‌ها تا پایان مهر جمع می‌شود

توضیحات ارشاد درباره حریم تئاتر شهر؛ پنل‌ها تا پایان مهر جمع می‌شود

رئیس اداره نظارت بر پروژه‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام کرد عملیات اجرایی بخش اصلی حریم تئاتر شهر وارد مرحله جدیدی شد و پنل‌های تجهیز کارگاه تا پایان مهر جمع‌آوری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس اداره نظارت بر پروژه‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام کرد تخصیص بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، عملیات اجرایی بخش اصلی حریم مجموعه تئاتر شهر وارد مرحله جدیدی شد و پنل‌های تجهیز کارگاه تا پایان مهر جمع‌آوری می‌شود.

سعید جمشیدی ضمن قدردانی از حمایت‌های سازمان برنامه و بودجه و پیگیری‌های مستمر دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارتخانه، اعلام کرد که بخشی از اعتبارات تخصیص‌یافته به مجموعه تئاتر شهر ابلاغ شده است.

وی افزود: با اتمام اجرای تیغه‌های بخش‌های جنوبی، غربی و شرقی، بخش زیادی از پنل‌های جدار جانبی و حریم کارگاهی تئاتر شهر برداشته خواهد شد تا ادامه فعالیت‌ها در معرض دید اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه قرار گیرد.

جمشیدی همچنین یادآور شد: تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی این پروژه به زودی به اتمام برسد.

کد خبر 6564174
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها