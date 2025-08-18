  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۱

هشدار درباره تخلیه فاضلاب خام رستوران‌ها به روددره فرحزاد

هشدار درباره تخلیه فاضلاب خام رستوران‌ها به روددره فرحزاد

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست تهران گفت: به منظور ساماندهی فاضلاب بهداشتی رستوران‌ها در محدوده فرحزاد تهران، بررسی وضعیت محیط زیستی این واحدها از سوی کارشناسان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهره عبادتی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست تهران در تشریح این خبر اظهار کرد: پایش و بررسی وضعیت محیط زیستی فاضلاب بهداشتی رستوران‌ها در محدوده فرحزاد تهران بیشتر با هدف اطلاع از چگونگی دفع فاضلاب بهداشتی این واحدها و نحوه کنترل آلودگی و انتشار به محیط اطراف و ارزیابی میزان رعایت الزامات و دستورالعمل‌های ملاک عمل از سوی این واحدها انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه واحدهای مستقر در محدوده فرحزاد عمدتاً فاضلاب خام واحد خود را به رود دره فرحزاد تخلیه می‌کنند و اخیراً به تعدادی از این واحدها اخطار محیط زیستی ابلاغ شده است، افزود: در بازدیدهای سرزده، این واحدها فاقد سیستم تصفیه فاضلاب هستند و برابر قانون، تخلیه و انتشار آلایندگی آنها جرم محسوب می‌شود.

عبادتی در پایان اظهار کرد: موضوع ساماندهی وضعیت فاضلاب واحدهای مستقر در منطقه فرحزاد با همکاری سایر دستگاه‌ها در حال پیگیری است.

کد خبر 6564182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها