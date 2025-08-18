به گزارش خبرگزاری مهر، زهره عبادتی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست تهران در تشریح این خبر اظهار کرد: پایش و بررسی وضعیت محیط زیستی فاضلاب بهداشتی رستوران‌ها در محدوده فرحزاد تهران بیشتر با هدف اطلاع از چگونگی دفع فاضلاب بهداشتی این واحدها و نحوه کنترل آلودگی و انتشار به محیط اطراف و ارزیابی میزان رعایت الزامات و دستورالعمل‌های ملاک عمل از سوی این واحدها انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه واحدهای مستقر در محدوده فرحزاد عمدتاً فاضلاب خام واحد خود را به رود دره فرحزاد تخلیه می‌کنند و اخیراً به تعدادی از این واحدها اخطار محیط زیستی ابلاغ شده است، افزود: در بازدیدهای سرزده، این واحدها فاقد سیستم تصفیه فاضلاب هستند و برابر قانون، تخلیه و انتشار آلایندگی آنها جرم محسوب می‌شود.

عبادتی در پایان اظهار کرد: موضوع ساماندهی وضعیت فاضلاب واحدهای مستقر در منطقه فرحزاد با همکاری سایر دستگاه‌ها در حال پیگیری است.