رشته جدید علیرضا بیرانوند + عکس و فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیرانوند، دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران در دیدار با بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی گفت: از مدتها پیش شناخت خوبی نسبت به مدیریت دکتر قدیمی داشتهام و بر همین اساس تصمیم گرفتم در محل فدراسیون هاکی حضور پیدا کنم.
وی با اشاره به سوابق قدیمی در عرصه ورزش کشور افزود: اکثر زیرساختها و فضاهای ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در زمان ایشان ایجاد شده است و در همین دوران عمده قهرمانان ورزشی کشور در رشتههای مختلف توانستند در حین فعالیت حرفهای ورزشی خود، ادامه تحصیل دهند.
بیرانوند با اعلام عضویت افتخاری خود در هیئت رئیسه فدراسیون هاکی گفت: بهعنوان عضو افتخاری هیئت رئیسه فدراسیون هاکی، تلاش خواهم کرد تا در مراسم افتتاح ورزشگاه چمن بینالمللی هاکی واقع در مجموعه ورزشی آزادی تهران حضور یابم و بهعنوان سفیر این رشته اصیل و محبوب ایرانی، نقش مؤثری در معرفی و توسعه آن ایفا کنم.
در ادامه این دیدار، علیرضا بیرانوند با پوشیدن لباس مخصوص دروازهبانان هاکی، به صورت نمادین در محوطه فدراسیون به تمرین پرداخت و چند توپ را مهار کرد.
او ضمن تجربه این نقش، به بیان حس و تجربه خود از دروازهبانی در هاکی پرداخت و گفت: حس خیلی عجیبی بود. لباس دروازهبانی هاکی، بهویژه کلاه مخصوص با محافظ صورت، واقعاً برای من که دروازهبان فوتبال هستم ترسناک بود. وقتی توپ به سمت صورت پرتاب میشود، با وجود محافظ، باز هم احساس ترس وجود دارد. به نظرم چند ماه طول میکشد تا به این لباس عادت کرد. به همین خاطر به دروازهبانان هاکی تبریک میگویم که با چنین لباس سنگین و دشواری، اینگونه غیرتمندانه دروازهبانی میکنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حاضر است در صورت نیاز، با لباس تیم ملی هاکی درون دروازه قرار بگیرد، گفت: ما عاشق کشورمان هستیم و برای آن هرکاری می کنیم و اگر در شرایط مهم و حساس، تیم ملی هاکی به دروازهبان نیاز داشته باشد و کسی نباشد، با افتخار این مسئولیت را میپذیرم تا برای سربلندی ایران تلاش کنم.
وی در ادامه، در مقایسه دروازهبانی در فوتبال و هاکی افزود: دروازهبانی در هاکی بسیار سختتر است. به یاد دارم که پیتر چک، دروازهبان مطرح فوتبال جهان، پس از بازنشستگی به هاکی روی آورد و موفق هم بود. اما من فقط چند دقیقه با این لباس تمرین کردم و واقعاً متوجه شدم که کار بسیار دشواری است.
بیرانوند در بخش دیگری از صحبتهای خود با تأکید بر نقش حمایت ورزشکاران سرشناس از رشتههای کمتر دیده شده اظهار داشت: حضور و حمایت چهرههای ورزشی از رشتههایی مانند هاکی میتواند در جذب جوانان به این ورزشها تأثیر بسزایی داشته باشد. اگر امثال من بتوانیم حتی قدم کوچکی برای دیده شدن این رشتهها برداریم، باعث خوشحالی است.
او در پایان با توصیهای به جوانان گفت: جوانان باید مسیر ورزشی خود را بر اساس علاقه واقعیشان انتخاب کنند و به سمت رشتهای بروند که در آن میتوانند موفق باشند. من توصیه نمیکنم که چند رشته ورزشی را بهصورت همزمان دنبال کنند. باید تمرکز و هدف روی یک رشته باشد تا به نتیجه برسند.
در خاتمه این دیدار، بیرانوند با تبریک به دکتر بهرام قدیمی برای تلاشهای بیوقفهاش در ارتقاء جایگاه هاکی کشور، گفت: ایشان از دوستان صمیمی من هستند و شاهد زحمات بسیارشان در این فدراسیون بودهام. جایگاه فعلی هاکی ایران در آسیا و جهان نتیجه مدیریت دلسوزانه ایشان است. امیدوارم دکتر قدیمی سالیان سال در رأس این فدراسیون باقی بمانند و پیشرفتهای بیشتری را در این رشته شاهد باشیم.
