  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

حمایت سرمربی و بازیکنان از جانشین بیرانوند در تراکتور

حمایت سرمربی و بازیکنان از جانشین بیرانوند در تراکتور

سرمربی تیم فوتبال تراکتور همچون بازیکنانش از گلر جوان این تیم که قرار است مقابل استقلال قرار بگیرد، حمایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز در حالی فردا سه شنبه مقابل استقلال تهران، نخستین بازی فصل بیست و پنجم لیگ برتر را برگزار می‌کند که ادیب زارعی بار دیگر قرار است در چارچوب دروازه این تیم قرار بگیرد.

تراکتور که با محرومیت چهار ماهه علیرضا بیرانوند روبروست هنوز گلر دیگری را انتخاب نکرده است تا زارعی با وجود اشتباهی که در جریان دیدار سوپرجام مقابل استقلال داشت بار دیگر فرصت خودنمایی پیدا کرده و در درون دروازه این تیم قرار بگیرد.

او که در روزهای اخیر با حمایت‌های همه جانبه هم تیمی‌هایش روبرو شد در نشست خبری دراگان اسکوچیچ نیز مورد تمجید سرمربی خود قرار گرفت. اسکوچیچ در این باره گفت: به ادیب زارعی صددرصد اعتماد داریم. کارمان برای جذب دروازه‌بان که جانشین بیرانوند شود، سخت است.

کد خبر 6563505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها