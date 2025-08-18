حمایت سرمربی و بازیکنان از جانشین بیرانوند در تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز در حالی فردا سه شنبه مقابل استقلال تهران، نخستین بازی فصل بیست و پنجم لیگ برتر را برگزار می‌کند که ادیب زارعی بار دیگر قرار است در چارچوب دروازه این تیم قرار بگیرد.

تراکتور که با محرومیت چهار ماهه علیرضا بیرانوند روبروست هنوز گلر دیگری را انتخاب نکرده است تا زارعی با وجود اشتباهی که در جریان دیدار سوپرجام مقابل استقلال داشت بار دیگر فرصت خودنمایی پیدا کرده و در درون دروازه این تیم قرار بگیرد.

او که در روزهای اخیر با حمایت‌های همه جانبه هم تیمی‌هایش روبرو شد در نشست خبری دراگان اسکوچیچ نیز مورد تمجید سرمربی خود قرار گرفت. اسکوچیچ در این باره گفت: به ادیب زارعی صددرصد اعتماد داریم. کارمان برای جذب دروازه‌بان که جانشین بیرانوند شود، سخت است.