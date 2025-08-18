  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷

دو مغازه طلافروشی و لوازم عروسی قربانی آتش‌سوزی در بازار تبریز

تبریز- حادثه آتش‌سوزی در پشت بازار امیر تبریز، خسارات عمده‌ای به دو مغازه زرگری و لوازم عروسی وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جان فشان نوبری مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز گفت: این حادثه به دنبال آتش سوزی درشکه ای در مقابل مغازه‌ای در پشت بازار امیر رخ داده بود که منجر به خساراتی جدی به دو باب مغازه و آسیب سطحی به ۱۳ مغازه دیگر شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز ادامه داد: در این حادثه، پیشروی شعله نیز موجب خسارات به تلویزیون‌های سقفی، کولر و.... شده بود.

وی افزود: با اقدامات عملیاتی، این آتش سوزی مهار و خسارات نسبتاً جدی فقط در دو باب مغازه زرگری و لوازم عروسی بود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز یادآور شد: سایر مغازه‌ها آسیب و یا خسارات سطحی از جمله دود گرفتگی داشتند.

