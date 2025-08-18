رشد چشمگیر پرداخت زکات توسط مردم بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در نشست شورای زکات استان با تسلیت ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، یاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای دفاع مقدس را گرامی داشت و از تلاشهای مدیران و دبیرخانه زکات استان قدردانی کرد.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه بوشهر با تأکید بر ضرورت کار کارشناسی در تخصیص اعتبارات و برنامهریزی، گفت: جلسات تخصصی با سازمان مدیریت و برنامهریزی و دستگاههای مرتبط برای رفع موانع و پیگیری مصوبات باید بهطور جدی برگزار شود و نتیجه آن به شورای زکات ارائه شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به لزوم توجه به حوزه سلامت افزود: کمکهای زکات باید در پروژههایی هزینه شود که مردم بهطور مستقیم نیاز دارند و در عین حال اعتبارات اصلی بر عهده دستگاههای ملی است، زکات تنها میتواند نقش مکمل و تسهیلگر داشته باشد.
آیتالله صفاییبوشهری با بیان اینکه خرما و گندم بیشترین ظرفیت زکات در استان بوشهر را دارند، اظهار کرد: باید زکات بالقوه این محصولات برآورد و میزان تحقق آن بهطور دقیق محاسبه شود تا برنامهریزی واقعبینانهای صورت گیرد.
وی همچنین بر اجرای مصوبات شورا تأکید کرد و گفت: اگر مصوبات عملیاتی نشود، گویا جلسهای برگزار نشده است؛ بنابراین لازم است درصد تحقق مصوبات بهصورت شفاف گزارش شود.
امامجمعه بوشهر با تشکر از عملکرد کمیته امداد استان، از رشد چشمگیر زکات طی سالهای اخیر خبر داد و افزود: میزان جمعآوری زکات استان از چند میلیون تومان در سالهای ابتدایی، امروز به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری این رقم به ۲۰۰ میلیارد تومان برسد. هدفگذاری ما این است که تا سال ۱۴۱۰ به رقم ۵۰۰ میلیارد و تا سال ۱۴۲۰ به هزار میلیارد تومان برسیم.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: چهار کارگروه اصلی زکات شامل تبلیغ و ترویج، اطلاعرسانی، اجرا و پشتیبانی و زکات مذاهب اسلامی باید بهصورت فعال عمل کنند و نشستهای مشترک با شوراهای شهرستانی دستکم دو بار در سال برگزار شود تا از نزدیک مشکلات و پیشنهادها بررسی و تصمیمگیری شود.
