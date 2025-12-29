۸۳ درصد مصوبات زکات استان بوشهر تحقق یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری، عصر دوشنبه در نشست شورای زکات استان بوشهر از عملکرد مطلوب استان در زمینه زکات خبر داد و گفت: از مجموع ۲۲۳ میلیارد تومان زکات مصوب استان بوشهر، تاکنون ۸۳ درصد آن محقق شده است که این آمار در سطح کشور کم‌نظیر و نمونه محسوب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای عالی زکات استان بوشهر افزود: این میزان از تحقق زکات، نشان‌دهنده همکاری و همت گسترده در سطح استان و کشور است که به تبع آن خدمات گسترده‌ای به جامعه هدف ارائه شده است.

آیت‌الله صفایی بوشهری، در تشریح اهداف جلسات شورای عالی زکات، بیان کرد که در این جلسات دو محور اساسی دنبال می‌شود: اول بررسی و ارزیابی مصوبات گذشته، و دوم برنامه‌ریزی و تصویب مصوبات جدید برای آینده. وی در ادامه افزود: با وجود نزدیک شدن به پایان سال مالی و همچنین آغاز ماه مبارک رمضان، استان بوشهر در زمینه تحقق زکات به دستاوردهای قابل توجهی رسیده است که این موفقیت‌ها حاصل تلاش‌های مستمر دبیرخانه زکات استان تحت نظارت کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده است.

رئیس شورای عالی زکات استان بوشهر همچنین از تصویب یک مصوبه جدید در این شورا خبر داد و گفت: بر اساس درخواست مدیرکل کمیته امداد استان، مقرر شد که در سال آینده پنج درصد از مجموع نیازهای سازمان بهزیستی استان از محل وجوه زکات تأمین شود که این میزان اعتباری معادل دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان خواهد بود و این وجوه، در مراکز تعیین‌شده و برای خدمت‌رسانی مستقیم به جامعه هدف سازمان بهزیستی هزینه خواهد شد.

آیت الله صفایی بوشهری همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مصوبات مهم شورا، ایجاد یک ساختار منسجم در سطح استان است تا تمامی افرادی که در حوزه زکات فعالیت می‌کنند، در یک نظام مشخص و شفاف ساماندهی شوند.

رئیس شورای زکات استان خاطر نشان کرد: این اقدام به ما این امکان را می‌دهد که آمار دقیق جمع‌آوری و نحوه مصرف زکات را به طور کامل در اختیار کمیته امداد قرار دهیم.

آیت‌الله صفایی بوشهری از نقش فعال اهل‌سنت استان در پرداخت زکات نیز سخن گفت و تأکید کرد: اهل‌سنت استان بوشهر همکاری بسیار خوبی در این زمینه دارند و وجوهی که توسط آنان جمع‌آوری می‌شود، با معادل‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تحت نظارت مرکز اسلامی در همان مناطق اهل‌سنت و برای عمران و آبادانی مردم هزینه می‌شود.

وی افزود: هدف شورای عالی زکات این است که زکات جمع‌آوری‌شده به‌طور عادلانه و هدفمند صرف توسعه مناطقی شود که مردم آن‌ها در پرداخت زکات مشارکت دارند.

آیت‌الله صفایی بوشهری در پایان سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: گزارش عملکرد ۱۰ ساله شورای عالی زکات نشان می‌دهد که میزان زکات جمع‌آوری‌شده از پنج میلیون تومان به ۲۲۳ میلیارد تومان رسیده که این رشد نشان‌دهنده نعمت بزرگ زکات و آثار ملموس آن در حمایت از اقشار نیازمند جامعه است.