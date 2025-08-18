به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی در آستانه ۳۱ مردادماه روز جهانی مسجد، در دیدار با رئیس مرکز رسیدگی به مساجد استان سمنان به همراه جمعی از دبیران امور مساجد شهرستان‌های استان به میزبانی دفتر خود با تأکید بر اهمیت جایگاه مسجد گفت: ما طلبه‌ها و روحانیون، چه به‌عنوان امام جماعت و چه به‌عنوان سخنران، هنوز آن‌گونه که باید جایگاه واقعی مسجد را نشناخته‌ایم؛ در حالی که کار و میزان تأثیرگذاری مسجد بسیار بالا است.

وی با اشاره به تاریخ صدر اسلام اظهار داشت: وقتی به مسجد کوفه می‌رویم، مشاهده می‌کنیم که بخشی از آن به نام «دکّةالقضاء» اختصاص داشته و همه امور حکومتی و اجرایی در زمان پیامبر اکرم (ص) و پس از آن در مساجد انجام می‌شده است؛ حتی قضاوت نیز همان‌جا صورت می‌گرفته است. اما بعدها نظامات اداری و سیستم‌های غربی جایگزین این نقش شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان ادامه داد: به گفته یکی از مسئولان نظام، رئیس‌جمهور نیز به این نتیجه رسیده‌اند و پیگیر هستند که مسجد به جایگاه اصلی خود بازگردد. امروز هم مشاهده می‌کنیم که مراکز نیکوکاری و خدماتی در مساجد چه اندازه اثرگذارند. به‌ویژه در دوران کرونا این نقش بسیار مشهود بود و بار اصلی خدمت‌رسانی بر دوش مساجد قرار داشت.

مطیعی در تبیین این نقش افزود: به‌عنوان نمونه، مرکز نیکوکاری یک مسجد، ۳۰۰ تا ۴۰۰ خانواده نیازمند را شناسایی کرده و دست‌کم ۵۰ تا ۶۰ خانواده را تحت پوشش مستقیم دارد. این مرکز با توزیع سبد کالا، رساندن قربانی و پیگیری مشکلات مردم، هم خدمت‌رسانی و هم فعالیت فرهنگی را در منطقه دنبال می‌کند.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند «هر جا هستی، همان‌جا مهم‌ترین کار را محکم بگیر و خوب انجام بده». نظر شریف ایشان این است که اگر یک امام جماعت بتواند سه وعده در مسجد حضور یابد و کار تربیتی، فکری، اعتقادی و کلامی را جدی پیگیری کند، همان مسجد می‌تواند بهترین اثر را در جامعه داشته باشد. واقعاً کاری مهم‌تر از این وجود ندارد.

امام جمعه سمنان همچنین با تأکید بر اهمیت وجود یک مسجد و یک روحانی اثرگذار، گفت: وجود یک مسجد و یک روحانی خوب می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در جامعه داشته باشد، اما عمده مشکلی که امروز در مساجد مشاهده می‌شود، ضعف مدیریتی و ضعف برنامه‌ای است.

مطیعی افزود: به نظر می‌رسد لازم است برای ارکان مساجد دوره‌های آموزشی برگزار شود. حداقل برای امامان جماعت که بیشترین ارتباط را با مردم و به‌ویژه جوانان دارند، آموزش‌هایی در زمینه تعامل با مردم ضروری است. واقعیت این است که ما اکنون با نوعی ضعف مدیریتی در مساجد روبه‌رو هستیم.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، مشکل دیگر مساجد ضعف برنامه‌ریزی است. بسیاری از برنامه‌های مساجد به‌صورت روزمره انجام می‌شود و نگاه بلندمدت وجود ندارد. لازم است هر مسجد علاوه بر برنامه‌های کوتاه‌مدت، طرحی بلندمدت نیز داشته باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان با اشاره به اهمیت توجه به نسل نوجوان و جوان گفت: همین بچه‌هایی که امروز تکبیر می‌گویند و من هر روز با آن‌ها سلام و علیک دارم، آینده‌سازان کشورند، اما برایم سوال است که چه برنامه‌ای برای آینده این نوجوانان داریم؟ این‌ها بیست سال دیگر مسئولیت کشور را به عهده خواهند گرفت، بخواهیم یا نخواهیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه برخی روحانیون و متدینین راهکارهایی برای جذب این نوجوانان در مسجد پیدا کرده‌اند و برخی ابتکارات و خلاقیت‌ها می‌تواند انگیزه ایجاد کند.