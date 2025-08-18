  1. استانها
  2. کردستان
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۵۷

کاهش ساعت کاری ادارات کردستان در روزهای فردا و چهارشنبه، شنبه تعطیل شد

کاهش ساعت کاری ادارات کردستان در روزهای فردا و چهارشنبه، شنبه تعطیل شد

سنندج- ساعت کاری ادارات کردستان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه کاهش یافت و روز شنبه تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت انرژی استان با توجه به استمرار گرمای هوا و به‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی، فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان کردستان، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و بانک‌های استان در روزهای سه‌شنبه ۲۸ و چهارشنبه ۲۹ مرداد از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ صبح خواهد بود و روز شنبه یکم شهریور هم تعطیل است.

لازم به ذکر است دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی مشمول این تعطیلی نبوده و ساعات کاری آن‌ها بدون تغییر ادامه خواهد داشت.

همچنین اختیار تعطیلی مراکز قضائی و دانشگاه‌ها با توجه به برگزاری امتحانات پایان‌ترم، بر عهده مدیریت این مراکز گذاشته شده است.

شعب منتخب بانک‌های استان نیز در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۳ به‌صورت کشیک فعال خواهند بود.

این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی اتخاذ شده است.

کد خبر 6564439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها