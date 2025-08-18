کاهش ساعت کاری ادارات کردستان در روزهای فردا و چهارشنبه، شنبه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت انرژی استان با توجه به استمرار گرمای هوا و بهمنظور بهینهسازی مصرف انرژی، فعالیت دستگاههای اجرایی استان کردستان، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و بانکهای استان در روزهای سهشنبه ۲۸ و چهارشنبه ۲۹ مرداد از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ صبح خواهد بود و روز شنبه یکم شهریور هم تعطیل است.
لازم به ذکر است دستگاههای خدماترسان و امدادی مشمول این تعطیلی نبوده و ساعات کاری آنها بدون تغییر ادامه خواهد داشت.
همچنین اختیار تعطیلی مراکز قضائی و دانشگاهها با توجه به برگزاری امتحانات پایانترم، بر عهده مدیریت این مراکز گذاشته شده است.
شعب منتخب بانکهای استان نیز در روزهای سهشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۳ بهصورت کشیک فعال خواهند بود.
این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی اتخاذ شده است.
