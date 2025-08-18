به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی‌فر، شامگاه دوشنبه پس از دیدار تیمش برابر پیکان تهران در نشست خبری اظهار کرد بازی خوبی بود اما ما نتوانستیم از موقعیت‌هایمان استفاده کنیم. طبیعت فوتبال همین است؛ وقتی گل نزنی و یا نتوانی از گل خود محافظت کنی، در نهایت نتیجه را واگذار می‌کنی.

وی افزود از نتیجه بازی ناراحت هستم اما از تلاش بازیکنان رضایت دارم. روی نقاط ضعف کار می‌کنیم و امیدوارم در هفته‌های آینده با قدرت بیشتری ادامه دهیم.

سرمربی ذوب‌آهن درباره مشکل گل‌زنی تیمش توضیح داد این مسأله فقط مربوط به ما نیست و فوتبال ایران درگیر آن است. لیگ بسیار فشرده شده و تیم‌ها کار دفاعی را به‌خوبی انجام می‌دهند، بنابراین باید از همان چند موقعیتی که نصیب تیم می‌شود نهایت استفاده را ببریم.

حدادی‌فر در خصوص وقت‌کشی تیم حریف و داوری گفت از زحمات داوران تشکر می‌کنم اما برایم سوال است که چرا مثل جام جهانی ۲۰۲۲ قطر وقت‌های اضافه طولانی لحاظ نمی‌شود. امیدوارم کمیته داوران پاسخ روشنی بدهد.

وی با اشاره به حمایت هواداران ذوب‌آهن تأکید کرد همه ما در برد و باخت کنار هم هستیم و مقصر شکست امروز هم خودم هستم. از همه هواداران چه خانم و چه آقا که امروز به ورزشگاه آمدند تشکر می‌کنم. تیم ما تغییراتی داشته و نیاز به زمان دارد، اما خوشبین هستم و تا لحظه آخر تلاش می‌کنیم مزد حمایت هواداران را با برد بدهیم.