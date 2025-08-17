امیدواری استقلال به بازگشت زودتر از موعود دو بازیکن مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین ماشاریپوف و رستم آشورماتوف دو بازیکن ازبکستانی تیم فوتبال استقلال که مدتی است به دلیل مصدومیت از تمرینات گروهی آبیپوشان دور ماندهاند، این روزها تمرینات اختصاصی خود را دنبال میکنند.
ماشاریپوف که یکی از مهرههای تأثیرگذار استقلال در خط میانی محسوب میشود، پس از مصدومیتی که در جریان اردوی ترکیه گریبانگیرش شد، روند درمانی خود را با جدیت پشت میگذارد تا وارد مرحله بازتوانی شود. از سوی دیگر آشورماتوف، مدافع ازبکستانی استقلال نیز که در روزهای ابتدایی اردوی ترکیه دچار مصدومیت شد همراه با هموطن خود تمریناتش را دنبال میکند.
نکته قابل توجه اینکه هر دو بازیکن استقلال علاوه بر هماهنگی با کادر فنی و پزشکی باشگاه، ارتباط نزدیکی با مربیان تیم ملی ازبکستان نیز دارند تا وضعیت بدنی و شرایط بازگشتشان به میادین به دقت رصد شود. همین مسئله باعث شده امیدواریهایی برای بازگشت زودتر از زمان پیشبینیشده این دو ملیپوش ازبکستانی وجود داشته باشد.
با توجه به برنامه فشرده استقلال در رقابتهای لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، بازگشت به موقع ماشاریپوف و آشورماتوف میتواند خبر خوشی برای هواداران این تیم باشد و دست کادر فنی استقلال را در ادامه مسیر بازتر کند. البته با توجه به حضور تیم ملی ازبکستان در جام جهانی ۲۰۲۶ کادرفنی این تیم هم روی دو این دو بازیکن حساب ویژهای باز کرده است.
