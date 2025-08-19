به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد، بر اساس تحلیل الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد افزایش می‌یابد.

در برخی ساعات به ویژه عصر و شب در بخش‌های جنوبی و غربی استان تهران، وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار پیش‌بینی شده که موجب کاهش موقت کیفیت هوا و دید خواهد شد.

بر اساس هشدار شماره ۳۲ سطح زرد مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶، افزایش نسبی دما و ماندگاری توده هوای گرم تا روز یکشنبه هفته آینده در سطح استان تهران انتظار می‌رود، همچنین در این مدت احتمال افزایش غلظت آلاینده ازون به ویژه در مناطق پرتردد و صنعتی وجود دارد.

اداره کل هواشناسی استان تهران از شهروندان درخواست کرد با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی شده، مراقبت‌های لازم را به عمل آورند.