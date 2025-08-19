فراگیرسازی آموزش، اولویت اصلی نظام تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بنی اسد، در حاشیه سی و هشتمین اجلاس سراسری مدیران آموزشی کشور، بر ضرورت توسعه برنامه‌های تلفیقی و فراگیر برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه تاکید کرد.



رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان با اشاره به چالش‌های موجود اظهار کرد: پراکندگی جغرافیایی و کمبود نیروی انسانی متخصص در ۳۳ شهرستان استان، از موانع اصلی ارائه خدمات آموزشی به دانش‌آموزان استثنایی است.



بنی اسد پیشنهاد داد: اختصاص پست‌های کارشناسی مستقل به مناطق با بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز استثنایی و استفاده از پست‌های ترکیبی با آموزش ابتدایی در مناطق کم‌جمعیت، راهکاری عملی برای پوشش حداکثری خدمات آموزشی است.



