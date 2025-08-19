  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۳۳

فراگیرسازی آموزش، اولویت اصلی نظام تعلیم و تربیت است

فراگیرسازی آموزش، اولویت اصلی نظام تعلیم و تربیت است

کرمان- رییس آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان بر ضرورت توسعه برنامه‌های تلفیقی و فراگیر برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بنی اسد، در حاشیه سی و هشتمین اجلاس سراسری مدیران آموزشی کشور، بر ضرورت توسعه برنامه‌های تلفیقی و فراگیر برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه تاکید کرد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان با اشاره به چالش‌های موجود اظهار کرد: پراکندگی جغرافیایی و کمبود نیروی انسانی متخصص در ۳۳ شهرستان استان، از موانع اصلی ارائه خدمات آموزشی به دانش‌آموزان استثنایی است.

بنی اسد پیشنهاد داد: اختصاص پست‌های کارشناسی مستقل به مناطق با بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز استثنایی و استفاده از پست‌های ترکیبی با آموزش ابتدایی در مناطق کم‌جمعیت، راهکاری عملی برای پوشش حداکثری خدمات آموزشی است.

کد خبر 6564572

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها