آموزش و پرورش برای ایجاد زمینه اشتغال پایدار دانش آموزان گام برمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آذرکیش، صبح سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح مدرسه تولید و مهارت در محل دبیرستان نمونه دولتی شهدای عشایر کرمان در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، مدرسه تولید و مهارت کرمان را الگویی موفق در مسیر توانمندسازی نسل جوان دانست و بر حمایت از چنین طرح‌هایی در استان‌های دارای ظرفیت‌های بومی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هدف از تأسیس این مدرسه، ارتقای مهارت‌های عملی دانش‌آموزان و پیوند آموزش نظری با تجربه‌های تولیدی و اشتغال محور می‌باشد افزود: وزارت آموزش و پرورش با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و حمایت‌های ملی، در مسیر گسترش آموزش‌های مهارتی و ایجاد زمینه اشتغال پایدار برای دانش‌آموزان گام برمی‌دارد.

گفتنی است: این مرکز آموزشی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان راه‌اندازی شده و شامل ۱۰ کارگاه تخصصی در حوزه‌های رباتیک، خیاطی، چرم دوزی، گلیم و قالی‌بافی، ریخته گری، کار با چوب، نمونه سازی، سفال‌گری، کشاورزی و نقاشی ساختمان است.