عملیات اجرایی مرمت و بازسازی قنوات شاهرود در حال انجام است

حمید آقابیکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عملیات اجرایی مرمت و بازسازی قنوات در شهرستان شاهرود در حال انجام است، ابراز داشت: هدف از این اقدام کاهش هدر رفت آب و انتقال صحیح آب است.

وی افزود: اجرای طرح‌های بازسازی و مرمت قنوات و لایروبی آنها موجب جلوگیری از تخریب قنوات و استفاده بهینه و مدیریت آب می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه مرمت و بازسازی قنات صادق خان با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان در حال اجرا است، ابراز داشت: این اقدام روشی مقرون به صرفه و راهبردی برای تأمین آب است.

آقابی کی در ادامه تصریح کرد: قنات میان جوی ابر با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان و کلاته‌های غربی قنات برکه و قنات اکبر آباد به متراژ تقریبی ۷۰ متر طول اجرا می‌شود.

وی افزود: مرمت و بازسازی قنوات مذکور از محل اعتبارات استانی سال ۱۴۰۳ است و عملیات اجرایی آنها هم اکنون در فاز اجرایی قرار دارد.