به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، دکتر عادل بن علی شدی دبیر کل برنامه‌های یاری رسول خدا (ص) وابسته به انجمن جهانی مسلمانان با اعلام این خبر گفت: این مرکز برجسته‌ترین سنت و رسالت پیامبر اکرم (ص) را به جهانیان معرفی می کند.

طی دو سال گذشته هزینه‌های ساخت این مرکز و برنامه‌های آن آغاز شده است. این در حالی است که طی این دو سال چاپ، ترجمه و نشر بیش از 800 هزار نسخه به زبان‌های مختلف دنیا و معرفی حضرت محمد (ص) نیز انجام شد.

انجمن جهانی مسلمانان قرار است 26 مارس در مکه همایشی با عنوان معرفی حضرت محمد (ص) برگزار کند و در آن علاوه بر معرفی بخشی از ویژگی‌های حضرت محمد (ص) برنامه‌های آینده مرکز را نیز معرفی کند.