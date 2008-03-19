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۲۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۰

مرکز جهانی پیامبر اکرم (ص) در عربستان تأسیس می‌شود

مرکز جهانی پیامبر اکرم (ص) در عربستان تأسیس می‌شود

انجمن جهانی مسلمانان از تأسیس مرکز جهانی "حمایت از رسول خدا (ص)" با هدف معرفی سنت و رسالت حضرت محمد (ص) طی سه ماه آینده در شهر ریاض خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، دکتر عادل بن علی شدی دبیر کل برنامه‌های یاری رسول خدا (ص) وابسته به انجمن جهانی مسلمانان با اعلام این خبر گفت: این مرکز برجسته‌ترین سنت و رسالت پیامبر اکرم (ص) را به جهانیان معرفی می کند.

طی دو سال گذشته هزینه‌های ساخت این مرکز و برنامه‌های آن آغاز شده است. این در حالی است که طی این دو سال چاپ، ترجمه و نشر بیش از 800 هزار نسخه به زبان‌های مختلف دنیا و معرفی حضرت محمد (ص) نیز انجام شد.

انجمن جهانی مسلمانان قرار است 26 مارس در مکه همایشی با عنوان معرفی حضرت محمد (ص) برگزار کند و در آن علاوه بر معرفی بخشی از ویژگی‌های حضرت محمد (ص) برنامه‌های آینده مرکز را نیز معرفی کند.

کد مطلب 656460

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